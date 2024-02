Carême : comment se préparer à cette tradition ?

La Carême a commencé ce mercredi pour des millions de chrétiens en France. Une période durant laquelle les croyants bouleversent leurs habitudes.

Selon les préceptes chrétiens, le Carême, qui commence ce mercredi, correspond à 40 jours de jeûne en se passant d’un repas entre le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint, et en évitant la viande les vendredis.

«C’est plus de pénitence, c’est plus de partage et c’est aussi plus de prières», résume Bertrand Lethu, catholique pratiquant.

Des pratiques qui peuvent prendre des aspects très divers, notamment chez les jeunes catholiques. Par exemple, la désactivation de certains réseaux sociaux afin de consacrer du temps à la pratique religieuse et «se recentrer sur l’essentiel de leur vie et pour convertir leur cœur», comme l’a expliqué Marie-Alix Lethu.

«Le Carême, ce n’est pas le temps de se préparer aux Jeux olympiques des chrétiens (…)!. Plutôt que de prendre la résolution de vous décider à prendre une douche froide par semaine, prenez plutôt la résolution de retrait un soir par semaine pour être avec vos enfants et votre épouse», conseille notamment le curé de la paroisse de Clisson (Loire-Atlantique), Nicolas Harel.