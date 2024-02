Procès du groupe «AZF» : de la prison ferme requise contre deux anciens membres qui menaçaient la SNCF

Des peines de prison ferme ont été requises ce jeudi contre les deux membres du groupe AZF qui avaient menacé de poser des bombes sur le réseau SNCF il y a vingt ans. Le tribunal correctionnel doit rendre sa décision ce vendredi.

Les anciens membres du groupe AZF, qui avaient menacé le gouvernement de poser des bombes sur le réseau de la SNCF contre une rançon en 2003, risquent la prison. Le procès de deux anciens membres de ce groupe, qui se définissaient comme un «groupe de pression à caractère terroriste secrètement créé au sein d’une confrérie laïque à spécificité éthique et politique», avait commencé mardi devant le tribunal correctionnel de Paris.

Ce jeudi, au terme de son réquisitoire, le procureur a réclamé cinq ans de prison dont quatre ans ferme contre Michel D., chef d'entreprise à la retraite, et trois ans de prison dont un an ferme contre Perrine R., une de ses anciennes employées.

Si la qualification terroriste a été abandonnée au cours de l’instruction, évitant aux deux prévenus un procès aux assises, les faits qui leur sont reprochés, ont «instrumentalisé le vrai terrorisme», car ils «alimentent la peur et génèrent imitation et émulation», selon le procureur.

Âgés de 76 et 61 ans, Michel D. et Perrine R. sont poursuivis pour association de malfaiteurs et fabrication et détention sans autorisation d'engins explosifs, et risquent jusqu’à 10 ans de prison.

«Si le tribunal suit mes réquisitions, aucun de ces deux prévenus n'ira ou ne retournera en prison», les peines pouvant être effectuées à domicile sous bracelet électronique, a tempéré le procureur de la République. L’avocate de Michel D. s’est toutefois insurgée contre ces réquisitions, estimant que «la peine demandée n’est pas utile», et affirmant que son client avait pu démontrer au cours des vingt dernières années qu’il était devenu un homme meilleur.

Un «projet humaniste»

Les deux membres du groupe AZF se sont retrouvés devant la justice des années après les faits après avoir été dénoncés par l’ancien compagnon de Perrine R., alors que l’enquête était au point mort.

En 2003 et 2004, le groupe AZF avait fait trembler les plus hautes sphères de l’État, avec leurs courriers adressés à l’Élysée et au ministère de l’Intérieur dans lesquels il affirmait avoir déposé des bombes à plusieurs endroits du réseau SNCF. Le groupe avait alors réclamé une rançon de plusieurs millions d’euros. Deux bombes avaient effectivement été retrouvées sous les rails de chemin de fer, la première grâce à des indications fournies par le groupe AZF lui-même, sur la ligne Paris-Toulouse, et la seconde au hasard, sur la ligne Paris-Troyes-Bâle.

Michel D. a expliqué au cours du procès qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire exploser ces bombes, et que l’argent de la rançon devait servir à financer un «projet humaniste» de fabrication de moteurs à eau.