Météo : pluies intenses, vents à plus de 80 km/h dans les terres... A quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

Après plusieurs jours de calme et de douceur, les conditions dépressionnaires doivent être de retour sur l’Europe de l’Ouest à compter de ce mercredi 21 février. Ainsi, des pluies intenses et des rafales a plus de 80 km/h dans les terres sont prévues, selon les prévisions de Météo-France.

C’est avec un ciel voilé et des rayons de soleil plutôt timides que la nouvelle et quatrième semaine de février a commencé. Bien que le temps soit calme en ce début de semaine, sous la protection d’un anticyclone campé sur le proche Atlantique, les nuages devraient maintenir leur emprise sur une large partie du nord de la France durant la journée de mardi 20 février.

Des conditions météorologiques annonciatrices d’une nouvelle traversée de la fameuse «rivière atmosphérique» sur l’Hexagone à compter de mercredi 21 février. Car oui, c’est à compter de cette journée que les perturbations actives doivent s’enchaîner sur le pays.

Comme l’indique Météo-France, «en bout de course d’une rivière atmosphérique bien alimentée en air d’origine tropicale très humide, une perturbation active apportera un arrosage conséquent et des rafales de vent assez fortes à partir des régions du Nord-Ouest».

Le contraste entre la situation dans le nord et celle dans le sud du pays sera très visible puisque, comme l’explique le service météorologique, «du Sud-Ouest aux régions de l’est, le temps restera encore provisoirement sec, avec des températures toujours élevées pour un mois de février».

Jeudi 22 février, la perturbation de la veille doit s’accentuer, notamment dans la moitié nord de la France où les cumuls de pluie en moins de 2 jours «pourraient bien dépasser les 50 mm sur les parties exposées de Bretagne, Normandie, mais aussi entre les Ardennes et la Lorraine». Pour Météo-France, on pourrait enregistrer «des cumuls significatifs notamment pour un mois de février».

Une journée venteuse jeudi et une fin de semaine agitée

Hormis la pluie, ce front froid doit être accompagné d’un épisode venteux. Les fortes rafales pourraient atteindre jusqu’à 80 km/h dans les terres et 100 km/h au littoral temporairement.

Ce vent fort concerne notamment les régions de la Nouvelle-Aquitaine, des Pays de la Loire, de la Bretagne, de la Normandie et des Hauts-de-France. Toutefois, l’impact de ces rafales pourrait être ressenti jusqu’en Île-de-France et le Centre-Val de Loire.

«Ce front froid sera suivi d’un temps de traîne active où les averses revêtiront un caractère de giboulées, avec coup de tonnerre et grésil possible. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la masse d’air polaire maritime qui accompagnera ces giboulées aura gagné les régions de l’est, avec une chute de la limite pluie-neige, qui redescendra enfin vers 1000 m», a noté Météo-France.

Pour le week-end prochain, le temps devrait rester agité et dépressionnaire. «Un épisode de coup de vent à tempête ne peut être exclu, notamment dimanche sur les régions du Sud-Ouest. Quoi qu’il en soit, les précipitations s’annoncent fréquentes, avec très probablement le passage d’une nouvelle onde pluvieuse et venteuse entre samedi et dimanche sur le pays», a conclu le service météorologique.