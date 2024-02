Linda Kebbab : «L'imam Mahjoub Mahjoubi a des enfants mineurs, donc il ne sera pas expulsé du territoire français»

«L'imam Mahjoub Mahjoubi a des enfants mineurs, donc il ne sera pas expulsé du territoire français», a affirmé sur CNEWS ce mardi Linda Kebbab, secrétaire nationale Unité SGP Police.

Invitée de la Grande interview chez CNEWS et Europe 1, la secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police, Linda Kebbab, s’est exprimée ce mardi 20 février à propos de l’imam du Gard, Mahjoub Mahjoubi, visé pour des appels à la haine dans un prêche filmé et publié sur les réseaux sociaux.

L’imam de 52 ans, d’origine tunisienne, y qualifie notamment les «drapeaux tricolores» de «drapeaux sataniques», qui «ne valent rien auprès d’Allah», sans toutefois faire une référence directe au drapeau français.

Dimanche, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a menacé cet imam d’expulsion, après ses propos.

Cependant, pour Linda Kebbab, celui-ci «ne sera pas expulsé du territoire français», car «l'imam a des enfants mineurs».

«Je ne parlais en aucun cas du drapeau français»

Dans une interview donnée à France Bleu Gard ce lundi, l’imam Mahjoub Mahjoubi a rejeté ces accusations : «Je ne parlais en aucun cas du drapeau français. Je parlais d'une communauté bien précise qui est la communauté maghrébine, et surtout de la Coupe d'Afrique des nations, parce que je parle des stades, et de tous ces drapeaux qu'on lève dans les stades et qui divisent les musulmans».

L’imam a poursuivi sa défense sur France Bleu Gard en prétendant avoir «toujours défendu la République».

«Depuis des années, on me fait des louanges, parce que je défends la République, je défends le blasphème, j’ai défendu Samuel Paty [...] et là, je fais un lapsus sur le mot tricolore, et on me descend, on demande mon expulsion» a-t-il poursuivi.

Une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme a aussi été ouverte à la suite de ses propos.