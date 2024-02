Éducation : la création de «classes spécifiques» pour élèves radicalisés à l’étude

La ministre de l’Éducation nationale Nicole Belloubet a annoncé, ce lundi 26 février, la possibilité d’une prise en charge des élèves radicalisés dans des «classes spécifiques».

INFO : Nicole Belloubet annonce la possibilité prochaine d'une "prise en charge" des élèves radicalisés dans des "classes spécifiques". #Les4V @NBelloubet pic.twitter.com/AYhIMEEHWY — Telematin (@telematin) February 26, 2024

«Il y des niveaux différents de radicalisation : il y a des enfants qui sont de familles dont on imagine qu'elles sont radicalisées, d'autres qui ont commis des actes en ne respectant pas certaines valeurs de la République», a-t-elle déclaré.

«Lorsque nous avons un doute, nous suivons de très près ces élèves et les proviseurs ont des moyens pour empêcher les entrées dans les établissements. Nous suivons avec très grande attention leur comportement en classe : s'il y a des difficultés, nous pouvons aller jusqu'à un certain nombre de procédures disciplinaires», a poursuivi la ministre avant d'évoquer la possible mesure.

«Nous nous interrogeons et nous souhaitons mettre en place un suivi plus fin qui pourra aller jusqu'à une prise en charge de l'élève dans des classes spécifiques», a-t-elle déclaré.

Selon Nicole Belloubet, l'objectif serait de suivre de très près ces élèves radicalisés afin de tenter une déradicalisation.