Vents violents : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Ce lundi 26 février, Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune pour vents violents. L’ouest de la France est particulièrement concerné.

Prudence. De fortes rafales de vent sont attendues sur le territoire ce lundi 26 février, particulièrement à l’ouest. Météo-France a ainsi classé 16 départements en vigilance jaune.

Dans le détail, les départements concernés sont le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, le Calvados, l’Orne, la Manche, la Mayenne, l’Ille-et-Vilaine, les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, le Gers et enfin, les Pyrénées-Atlantiques.

©Météo-France

Selon les prévisions de Météo-France, un vent de nord-est soufflera à 80/100 km/h en rafales le long des côtes de la Manche.

Un vent de sud-ouest soufflera également assez fort le matin sur les côtes basques et landaises avec des pointes attendues à 80/90 km/h.

En raison de ces rafales, le service de météorologie a également émis une vigilance jaune pour vague et submersion, notamment pour les départements situés sur littoral de la Manche et de l'érosion sur le littoral du Golfe de Gascogne.

Il est ainsi recommandé de rester vigilant et informé de l’évolution de la situation. Météo-France alerte notamment sur des risques de perturbations de la circulation routière et de potentiels dégâts comme des toitures et cheminées endommagées, des arbres arrachés ou encore des coupures d'électricité.