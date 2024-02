Hausse du prix du tabac : combien coûtait un paquet il y a 20 ans ?

Depuis le début du 20e siècle, le prix du paquet de cigarettes n'a cessé d'augmenter et celui-ci va encore augmenter à partir du 1er mars. En 2004, il coûtait plus de deux fois moins cher qu'aujourd'hui.

Un paquet à plus de 20 euros en 2044 ? Fumer coûte de plus en plus cher depuis une vingtaine d'années. Depuis le début de l'année 2024, le tarif moyen d'un paquet de cigarettes a atteint la barre des onze euros. Une hausse qui se poursuivra d'ailleurs à compter de ce 1er mars, où il faudra compter entre 30 centimes et 1 euro de plus selon les paquets. En 2004, les consommateurs auraient halluciné face à un tel prix puisque la cigarette coûtait bien moins cher.

Il y a tout juste vingt ans, le prix moyen d'un paquet de cigarettes était de cinq euros, rapporte Statista. À l'époque, l'industrie du tabac avait déjà été touchée par une importante inflation puisqu'en 2000, le prix d'un paquet de cigarettes était de trois euros et vingt centimes. Depuis, les prix n'ont cessé d'augmenter d'année en année pour atteindre la barre symbolique des 10 euros en 2021.

En 2004, une cigarette coûtait 25 centimes contre 55 centimes cette année.

Les ventes de tabac en nette diminution sur les 20 dernières années

Face à cette augmentation permanente des prix, le nombre de consommateurs a logiquement diminué.

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects

Comme le démontre ce graphique de la direction générale des douanes et des droits indirects, la consommation de tabac a diminué en même temps que le prix du paquet augmentait. En deux décennies, les ventes de tabac dans le réseau des buralistes ont diminué de plus de moitié, passant d’environ 92.000 tonnes en 2000 à 40.000 tonnes en 2022. Un adulte sur cinq consommait du tabac en 2022 contre un sur trois au début du siècle, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Si l'augmentation des prix a, forcément, contraint certaines personnes à arrêter ou diminuer leur consommation de tabac, les campagnes de sensibilisation ont aussi joué leur rôle.