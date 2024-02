Vents violents, pluie, inondations... Voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Le mauvais temps devrait toucher une majeure partie du pays ce mardi. 13 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d'inondations, de vagues-submersion, d’orages, de neige-verglas ou de vents violents.

Prudence partout en France. 13 départements font l'objet d'une vigilance jaune pour des risques d'inondations, de vagues-submersion, d’orages, de neige-verglas ou de vents violents.

Dans le détail, 3 départements ont été placés en vigilance jaune pluies-inondations ce mardi (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Ariège). Les précipitations seront abondantes, jusqu'à 60 à 100 mm localement sur la montagne basque.

8 départements sont en vigilance jaune neige-verglas (Haute-Garonne, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Hautes-Alpes, Ariège, Tarn). Plus de 20 à 30 cm de neige sont attendus sur une bonne moitié ouest des Pyrénées, localement 50 cm au-dessus de 1.500 m, plutôt 10 à 20 cm à l'est, localement 30 cm.

2 départements ont été placés en vigilance jaune aux orages (Corse-du-Sud, Haute-Corse), 3 départements en vigilance jaune aux vagues-submersion (Landes, Gironde, Pyrénées-Atlantiques) et 2 départements en vigilance jaune aux vents violents (Aude, Pyrénées-Orientales).

La prudence sera aussi de mise en montagne. 12 départements dont la Haute-Savoie, l'Isère et la Haute-Garonne ont été mis en alerte jaune avalanches. «Le risque d'avalanches va devenir fort (4 sur 5) sur les massifs du Pays Basque et d'Aspe-Ossau», ont expliqué les météorologues. Par ailleurs, il y a 42 départements en vigilance jaune crues. Il est ainsi recommandé de rester vigilant et informé de l’évolution de la situation. Météo-France alerte notamment sur des risques de perturbations de la circulation routière.

6 départements sont concernés par une vigilance orange pour des risques de crues. Il s'agit de la Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Pas-de-Calais et de Seine-Marne. Un département est concerné par une vigilance orange avalanche, il s’agit des Pyrénées-Atlantiques. Le département du sud de la France est aussi touché par une quadruple vigilance jaune (vagues submersion, crues, neige-verglas et pluies-inondations).