Sondage : 76% des Français contre l'envoi de soldats français en Ukraine

Selon un sondage mené par l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD et publié ce mercredi 28 février, 76% des Français sont opposés à l’envoi de troupes militaires françaises en Ukraine dans le cadre de la guerre contre la Russie.

Un éventuel déploiement militaire qui ne fait clairement pas l’unanimité. Un sondage * de l’Institut CSA, établi pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, indique, ce mercredi 28 février, que plus de 3 Français sur 4 (76%) estiment qu’il ne faut pas envoyer de troupes militaires françaises en Ukraine.

Un résultat qui intervient alors qu’Emmanuel Macron n’a «pas exclu», lundi, un envoi de troupes occidentales au sol dans le pays en guerre contre la Russie, lors d’une conférence de presse.

Et bien que la majorité des sondés se disent contre cette idée, 23% des personnes interrogées pensent néanmoins l'inverse et déclarent qu’il faut envoyer des soldats tricolores au front, quand 1% des sondés ont préféré ne pas se prononcer sur la question.

Un avis unanime

Dans les détails de l’étude réalisée par CSA, les hommes (77%) et les femmes (75%) interrogées rejettent également l'idée d'envoyer des troupes militaires françaises en Ukraine.

Les écarts sont toutefois plus importants lorsque les sondés sont répartis en fonction de leur âge : si les personnes interrogées de moins de 30 ans semblent toutes sur la même longueur d’onde, avec près de 70% de répondants opposés à l’envoi de militaires français, l’écart sur la question est beaucoup plus fort chez les personnes âgées de 50 à 64 ans.

Dans cette tranche d’âge, près de 85% des sondés estiment ainsi qu’il ne faut pas envoyer de troupes françaises en Ukraine, soit 12 points de plus que les plus de 65 ans, et 17 points de plus que les 18-24 ans.

Au sein des différentes classes sociales, les CSP+ (73%), les CSP- (76%) et les Français inactifs (77%) se disent largement contre cette idée évoquée par le président de la République.

La droite plus ferme sur le refus d'envoi de troupes

En ce qui concerne les opinions selon les préférences politiques, les sondés se réclamant de la droite (81%) sont beaucoup plus nombreux à se montrer opposés à l’envoi de soldats français sur le territoire ukrainien : si 76% des sondés proches des Républicains se disent contre cette possibilité, 84% des Français interrogés proches du Rassemblement national partagent aussi cette opinion.

Les pourcentages fluctuent également de manière sensible au sein de la gauche (67% de «non» au total), où les sympathisants du Parti socialiste ne sont que 65% à se dire contre l’envoi de troupes militaires françaises en Ukraine, tandis que 78% des sondés proches d’Europe Écologie-Les Verts partagent cet avis.

Une déclaration qui a fait réagir à l'international

Plus de deux ans après le début de la guerre en Ukraine, qui a commencé le 20 février 2022, le président de la République a évoqué l’idée d’envoyer des troupes françaises au sol.

Une déclaration forte faite lundi dernier qui a provoqué de nombreuses réactions non seulement au sein de la classe politique française, mais également à l'international.

Éric Ciotti, président des Républicains, a estimé qu’il s’agissait d’une «déclaration lourde de terribles conséquences», tandis que Marine Le Pen, pour le RN, a considéré qu’Emmanuel Macron «joue au chef de guerre».

Dans le monde, la sortie du président de la République a également fait réagir. Aux États-Unis, Adrienne Watson, porte-parole adjointe du Conseil de sécurité nationale, a rappelé que «le président Biden a été clair sur le fait que les Etats-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine», pendant que les Allemands ont rappelé de leur côté qu’il existait «une très grande unanimité» au sein des pays alliés de l’Ukraine pour ne pas envoyer, du moins à ce stade, de troupes au sol d’un pays européen ou de l’OTAN sur le sol ukrainien.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 27 au 28 février, auprès d’un échantillon représentatif de 1.014 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.