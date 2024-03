Rappel de produit : attention, la «chips la plus forte du monde» présente un risque d'allergie cutanée et de graves lésions

En raison d’un risque de «allergie cutanée, de graves lésions des yeux, des symptômes allergiques ou de difficultés respiratoires», la Hot Chip Challenge, «chips la plus forte du monde», fait l'objet d'un rappel, ce lundi 4 mars, selon le site gouvernemental Rappel Conso.

Elle est vendue comme la «chips la plus forte au monde». Ce lundi 4 mars, le site gouvernemental Rappel Conso a épinglé un produit, nommé «Hot Chip Challenge», pour un rappel national.

Cette chips, vendue dans un emballage en forme de cercueil avec un gant en plastique, pourrait provoquer d’importantes réactions cutanées, des lésions aux yeux, des allergies ou encore des difficultés respiratoires, selon le site Rappel Conso, qui rappelle que le produit doit être manipulé avec des gants.

Un produit tendance sur les réseaux sociaux

D’après le site gouvernemental, les produits concernés sont ceux qui ont été commercialisés entre le 1er septembre 2023 et le 1er mars dernier, et ne doivent pas être consommés. Il est notamment recommandé de prendre contact avec les détaillants afin de connaître les modalités de remboursement.

Présentée comme étant la «chips la plus forte au monde», la «Hot Chip» est fabriquée avec le Carolina Reaper et le Trinidad Moruga Scorpion, deux des piments les plus forts du monde selon l’échelle de Scoville : ils sont notés entre 1,4 et 2,2 millions d’unités sur l’échelle de Scoville. À titre de comparaison, le Tabasco n’atteint que 2.500 à 5.000 unités.

Ce produit, déjà retiré de la vente dans certains pays dont la Belgique, a suscité un engouement important sur les réseaux sociaux, où de nombreuses personnes se sont filmées en train de manger cette chips.