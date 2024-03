Origine française des produits : sur 2.000 établissements contrôlés, 683 révèlent des anomalies

Dans un communiqué publié ce mercredi 6 mars, le ministère de l’Économie a annoncé que 683 établissements contrôlés concernant l’origine française de leurs produits alimentaires étaient «en anomalie», parmi 2.000 contrôles réalisés.

«Près de 2.000 contrôles ont déjà été réalisés à tous les stades de la commercialisation : 683 établissements sont en anomalies» et les contrôles ont porté «sur l’ensemble des produits alimentaires bruts et frais notamment des secteurs des fruits et légumes, des produits carnés et des boissons alcoolisées», ont indiqué Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, respectivement ministre de l’Économie et ministre déléguée aux Entreprises.

Depuis le début de l’année 2024, 1 918 établissements ont été contrôlés par la @dgccrf sur l’origine française de plusieurs produits alimentaires notamment des secteurs des fruits et légumes, des produits carnés et des boissons alcoolisées :





«Au total, 683 établissements sont en anomalies. 413 avertissements vont être adressés aux établissements dont les non-conformités relèvent d’une méconnaissance de la règlementation», a ajouté Bercy.

Près de 10.000 contrôles prévus en 2024

«Pour les manquements les plus graves, 130 demandes de mise en conformité seront faites par voie d’injonction, 2 amendes administratives seront dressées et près de 150 procès-verbaux pénaux seront adressés à la justice», a précisé le communiqué du ministère de l’Économie.

En février dernier, Bruno Le Maire avait annoncé que près de 10.000 contrôles sur l’origine française des produits seraient menés au cours de l’année 2024 par les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).