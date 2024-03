Trafic de drogue : un ancien dealer témoigne sur CNEWS

Le trafic de drogue est un fléau qui touche de nombreuses villes françaises. Les équipes de CNEWS ont pu recueillir le témoignage d'un ancien trafiquant.

Un témoignage exclusif. À l'âge de 13 ans, Saïd a été approché par les «grands» de son quartier pour travailler à leurs côtés dans le trafic de drogue. Pour sa première mission, la proposition était très lucrative : «Je devais livrer un sachet à quelqu'un d'autre pour régler une dette. J'avais été payé 100 euros pour 40 minutes de travail», explique Saïd, qui, aujourd'hui, n'est plus dans le trafic de drogue.

Comme dans une entreprise, Saïd va petit à petit gravir les échelons du trafic de drogue. Il a commencé en tant que livreur avant de passer en guetteur et enfin en vendeur. De plus en plus responsabilisé au fil du temps, Saïd reconnaît que ce travail est très dangereux : «On a plus peur des gens qui nous engagent parce que, quand on est jeune, on ne peut pas vraiment aller en prison pour avoir quelques grammes sur soi ou pour guetter», explique-t-il.

Les personnes les plus dangereuses sont donc les employeurs des dealers : «Ils connaissent nos parents, nos familles et nos amis. Ils savent comment nous faire peur. On a plus peur d'eux que la police», raconte Saïd. Aujourd'hui, il a tourné la page mais reste en contact avec d'autres dealers repentis. Les équipes de CNEWS ont pu en rencontrer deux.

UN ANCIEN DEALER TÉMOIGNE ARME À LA MAIN

Ben, un ancien dealer, n'hésite pas à sortir une arme et à expliquer comment fonctionne le milieu du trafic de drogue : «Faut que le milieu sache que si tu as un problème avec moi, ça rigole pas. Je vais te sortir l'outil, ça va parler français, et ça va vite être réglé», explique-t-il.

Cette arme à feu qu'il brandit devant nos caméras servait autrefois à intimider les mauvais payeurs, régler les conflits ou encore menacer les proches de leurs ennemis : «Ça peut juste être : aller devant chez la personne pour montrer que tu es en bas et que tu sais où habite sa mère. Tu lui montres que tu connais l'adresse de sa copine et tu te balades, tu lui montres un peu le truc, l'outil, le jouet (l'arme, NDLR)».

En France, le nombre d'homicides ou de tentatives d'homicide a augmenté de 53 % en 2023.