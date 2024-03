Dépression Monica : qu'est-ce qu'un épisode cévenol ?

Un épisode «cévenol» a touché samedi 9 mars au soir le département de l'Ardèche, à la suite des intempéries. Quel est ce phénomène naturel ?

Un homme est porté disparu depuis samedi soir à Saint Martin de Valamas, en Ardèche, à la suite des intempéries et quelque 4.000 foyers ont été coupés du réseau électrique, a indiqué dimanche la préfecture du département. En cause, un épisode «cévénol».

Ce phénomène météorologique très particulier se produit le plus souvent dans la région des Cévennes, cette chaîne montagneuse faisant partie du Massif central, située entre les départements de la Lozère, du Gard et de l'Hérault. Il s'agit généralement d'épisodes orageux très violents et fortement localisés. Ils sont accompagnés le plus souvent de pluies diluviennes, allant jusqu'à plus de 200 mm de précipitations en 24 heures. Cet épisode météorologique intense entraîne dans une grande partie des cas des inondations.

Connu des météorologues, les épisodes cévenols se forment lorsque le vent chaud et humide issu de la Méditerranée monte vers le nord et va rencontrer le massif montagneux des Cévennes. La rencontre de l'air chaud et de l'air froid entraîne la formation de nuages chargés de pluie qui resteront bloqués dans le massif. Si bien que l'épisode orageux peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours.

De manière générale, les épisodes cévenols sont fréquents en automne et se déroulent plus précisément en septembre, octobre et novembre. Mais des orages cévenols peuvent aussi se produire, mais plus rarement, au printemps, en mars et avril.

Un dispositif de recherche pompiers/gendarmerie a été mis en place, a ajouté la préfecture de l'Ardèche. Selon une source gendarmerie, la personne disparue est le responsable d’une centrale hydroélectrique qui était parti contrôler son installation.