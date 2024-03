Européennes 2024 : 27 ONG exhortent les candidats à s’engager en faveur de la condition animale

Plus d’une vingtaine d’organisations de protection animale ont sommé les candidats aux élections européennes à s’engager en faveur de la condition animale, notamment en ce qui concerne «l’élevage de demain».

Ils défendent ce qui doit être pour eux une priorité, peu importe l'appartenance ou les opinions politiques. Alors que la campagne des européennes est lancée, et que les premiers meetings se sont organisés ces derniers jours, 27 ONG de protection de protection des animaux ont exhorté les candidats à s’engager en faveur de la condition animale.

Par le biais de la campagne «Engagements animaux 2024», cette coalition propose de suivre un manifeste, qui s’articule autour d’une série de mesures «pour améliorer les conditions de vie des animaux en Europe».

Des thématiques variées

Ce programme développé par ces ONG inclut 33 mesures divisées en 10 thématiques principales, et aborde les conditions d’élevage, de transport et d’abattage des animaux de rente, la politique alimentaire et agricole, les importations de produits d’origine animale, ou encore l’expérimentation à des fins scientifiques et l’interdiction des fermes à fourrure.

La campagne «Engagements animaux 2024» propose également des mesures «visant à sortir progressivement de l’élevage intensif», ou encore des mesures de lutte contre les trafics d’animaux. En signant ce manifeste, les candidats aux élections européennes s’engageront donc à porter ces revendications au Parlement européen.