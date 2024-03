JO 2024 : la sculpture olympique de Paris sera réalisée par Alison Saar, une Américaine

Le Comité International Olympique et la ville de Paris ont sélectionné l'artiste américaine Alison Saar pour créer la sculpture olympique à Paris, perpétuant ainsi une tradition artistique intercontinentale.

Le choix s'est tourné vers... une artiste américaine. Alison Saar, une plasticienne de renom, basée à Los Angeles, a été sélectionnée par le Comité International Olympique et la ville de Paris pour réaliser la sculpture des Jeux Olympiques qui sera installée définitivement dans la capitale française.

Des artistes qui se passent le flambeau

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de tisser des liens entre les villes hôtes, à travers l’art, en faisant appel à des artistes du monde entier, se passant le flambeau.

Pour rappel, à l'occasion des Jeux de Tokyo, l'œuvre officielle intitulée The Audience (2021) avait été réalisée par un artiste français et a depuis été installée de façon permanente au cœur de la capitale japonaise.

Toujours dans cette démarche et afin de renforcer le lien avec les prochains Jeux de Los Angeles en 2028, c'est une personnalité américaine qui a été sélectionnée parmi une liste d'artistes de premier plan, invités à soumettre leurs esquisses.

Interconnexion entre les cultures

La sculpture qui sera installée à Paris devra ainsi symboliser le lien entre la Ville Lumière et la Cité des Anges. En accord avec l'esprit olympique, l'œuvre d'art devra, plus généralement, refléter la diversité internationale, promouvoir l'égalité et encourager une société pacifique qui valorise la préservation de la dignité humaine.

Par soucis d’écologie, l’artiste a souhaité faire appel à des artisans français «non seulement pour réduire nos coûts et notre empreinte carbone, mais aussi pour soutenir l’artisanat et les fournisseurs français dont le savoir-faire est mondialement reconnu», a-t-elle affirmé dans un communiqué.

au-delà des frontières

Originaire d’une famille d’artiste de Los Angeles, Alison Saar a consacré sa vie à la sculpture. Ces œuvres d’art ont été exposées dans les plus grands musées des Etats-Unis comme le Museum of Modern Art (MoMA). La sculpture olympique sera son premier projet à l’étranger.

La sculpture sera officiellement dévoilée et inaugurée à Paris au moment de la Journée olympique, le 23 juin.