Aide à l'Ukraine : ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron ce soir à la télévision

Emmanuel Macron s'exprimera ce jeudi soir en direct de l'Élysée. Le thème principal de cette prise de parole sera le soutien apporté par la France à l'Ukraine, en guerre depuis deux ans avec la Russie. Des annonces pourraient intervenir.

«Le chef de l'État répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix (France 2) et de Gilles Bouleau (TF1) en direct de l'Élysée» ce jeudi 14 mars, ont confirmé les deux chaînes dans un communiqué commun.

Une réaction au vote symbolique du Parlement

Lors de cette interview, le chef de l'État devrait réagir aux débats et au vote symbolique qui a lieu ce mardi soir à l'Assemblée nationale, et celui organisé mercredi 13 mars au Sénat.

Les parlementaires étaient invités à se prononcer sur l'accord bilatéral de sécurité signé le 16 février dernier par le chef de l'État et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Cet accord prévoit notamment une aide de la France à l'Ukraine, inscrite sur le long terme, alors que la guerre avec la Russie dure depuis plus de deux ans.

Mettre fin à la polémique sur l'envoi de troupes françaises

«Il n’y a pas de consensus aujourd’hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais, en dynamique, rien ne doit être exclu», avait déclaré Emmanuel Macron le 26 février dernier.

Des propos qui avaient entraîné une vive polémique, provoquant l'indignation des oppositions, et de nombreuses craintes chez certains Français.

Ainsi, cette interview pourrait être l'occasion pour le président de la République de clarifier sa position sur l'intervention militaire humaine française sur le front.

Justifier les 3 milliards d'euros d'aide promis à l'Ukraine

Emmanuel Macron est attendu sur la somme qui sera allouée à Kiev. Ce dernier devrait ainsi se justifier les 3 milliards d'euros d'aide promise à l'Ukraine.

Pour rappel, celle-ci avait aussi été très critiquée, alors que la France traverse une période économique instable, que l'inflation continue de peser dans les finances des citoyens, et que la dette publique dépassait les 3.000 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre 2023.

Mettre en avant la coopération européenne

Emmanuel Macron pourrait prendre le temps de son intervention pour aborder la relation de la France avec ses alliés européens. Au lendemain de sa prise de parole, le chef de l'Etat se rendra à Berlin pour un entretien le chancelier allemand Olaf Scholz et Donald Tusk, président du Conseil des ministres de la Pologne.

Les dirigeants échangeront sur la contribution de la France, de l’Allemagne et de la Pologne à la sécurité et la défense du continent européen, dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger sur les sujets à l’ordre du jour du Conseil européen des 21 et 22 mars, outre le soutien à l’Ukraine et la sécurité et la défense, de la situation au Proche-Orient, de l’élargissement de l’Union européenne et les réformes, ou encore l’agriculture, ainsi que sur les priorités politiques du prochain cycle institutionnel qui s’ouvrira après les élections européennes.