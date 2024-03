Stéphane Bern devient conseiller municipal dans son village d'Eure-et-Loire

L’animateur Stéphane Bern a été élu conseiller municipal du village de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), où il réside, ce dimanche 17 mars, lors des élections municipales partielles complémentaires.

Une élection remportée haut la main pour l’historien préféré des Français. Ce dimanche 17 mars, Stéphane Bern a été élu conseiller municipal du village de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir). L’animateur a obtenu 97,3% des suffrages exprimés, lors de ses élections municipales partielles.

Depuis 2013, Stéphane Bern possède, dans ce village, l’ancien collège royal et militaire, qu’il a restauré et transformé en musée. Dans une vidéo publiée sur le site du journal L’Echo Républicain, Stéphane Bern avait déclaré vouloir «continuer à défendre le patrimoine de la commune» et, par la même occasion, mettre «sa notoriété» et son «savoir-faire» au «service de la collectivité».

Un engagement pour son village

Stéphane Bern a assuré que cette élection ne signifiait pas pour autant une «entrée en politique». «Je cherche simplement à prolonger mon action aux services de mes concitoyens. J’aime ce village et cette région Centre-Val de Loire. Je n’ai aucune ambition personnelle», a-t-il déclaré au micro de France 3 à l’issue du scrutin.

Après une élection partielle, il est élu au conseil municipal de Thiron-Gardais, la commune où il vit en Eure-et-Loir : @bernstephane veut-il devenir maire ? Veut-il « entrer en politique » ? Sa réponse au micro de @floclavel et devant la caméra de @amelyyy31, sur @F3Centre pic.twitter.com/SNjaOV7ShG — Antoine Denéchère (@AntoineDen) March 17, 2024

L’élection du maire doit avoir lieu cette semaine lors d’un conseil municipal. L’ancien premier adjoint et maire par intérim, François Dordoigne, candidat au fauteuil de maire, est pressenti pour être élu.

Depuis 2017, Stéphane Bern est chargé par l’Élysée d’une mission pour le patrimoine français. C’est à ce titre qu’il organise un Loto du patrimoine annuel pour financer l’entretien des monuments en péril.