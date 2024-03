Mayotte : un premier cas de choléra détecté sur l'île, les Comores voisines en pleine épidémie

Un cas de choléra a été détecté pour la première fois à Mayotte, apprend-on ce mardi. Il s'agit d'un cas importé des Comores voisines où l’épidémie sévit depuis le début de l’année.

Au moins 6 décès et 83 cas de choléra ont été détectés aux Comores depuis février 2024. Et depuis ce lundi soir, l'épidémie pourrait bien avoir touché Mayotte après qu'un premier cas tout droit venu de l'archipel voisin y a été détecté, comme on l'a appris ce mardi 19 mars.

La personne concernée est arrivée dimanche d’Anjouan (Comores) avant d'être prise en charge au sein de la cellule «choléra» du centre hospitalier de Mamoudzou (Mayotte).

L’Agence régionale de santé avait prévu cette situation puisqu'un plan de riposte en cas d’introduction de la maladie sur l’île avait été élaboré.

Les contrôles sanitaires aux frontières et les interventions de terrain avaient ainsi été renforcés. Un circuit de prise en charge hospitalière sécurisé a aussi été mis en place pour éviter les contaminations et la prolifération de la maladie. Des moyens d’investigation médicaux et paramédicaux ont également été introduits.

Une grave infection bactérienne

Le choléra est une infection digestive bactérienne qui se manifeste principalement par des diarrhées et des vomissements. Elle peut tuer en quelques heures par collapsus cardiovasculaire (mauvais fonctionnement du cœur et diminution du volume sanguin).

Les personnes les plus sensibles à cette infection sont les enfants et les personnes fragiles. La bactérie se transmet généralement par de l’eau ou des aliments contaminés.

Le préfet de l’île a assuré que la patiente «a été soignée et qu’elle va mieux» au cours d’une conférence de presse.

La préfecture et l’Agence régionale de santé ont appelé la population à observer les mesures d’hygiène devant permettre d’éviter toute contamination ou transmission de la maladie comme la consommation d’une eau contrôlée et le lavage de main.