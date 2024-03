Code 7700 : quel est ce code énigmatique activé par le pilote d'un Airbus A350 ?

Le pilote d’un Airbus A350 devant relier Paris à Chennai (Inde) a dû réaliser un demi-tour en plein vol après avoir activé le code 7700 dans la matinée ce lundi 18 mars. Ce code d’urgence fait retentir une alarme sur les postes de contrôle radar au sol.

Un code méconnu du grand public qui peut avoir de lourdes conséquences. Ce lundi, un Airbus A350 parti à 10h08 de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour rejoindre Chennai (Inde) a finalement dû faire machine arrière après 30 minutes de vol.

Le pilote de l’avion a ainsi signalé une situation d’urgence en activant le code 7700. «Si le code 7700 est déclenché, une alarme se déclenche immédiatement sur les postes de contrôle radar» au sol, a précisé Gérard Legauffre, expert aéronautique, pour le site spécialisé Actu-transport-logistique.fr.

Ce code servant à signaler une situation de détresse peut être apparenté à l’expression «Mayday», plus connue du grand public et utilisée par l’aviation britannique.

Les 127 passagers du vol ont finalement dû quitter l’avion un peu plus d’une heure après son décollage puisque les opérateurs ont demandé au pilote de réaliser un demi-tour par souci de sécurité, selon les informations transmises par Air France.

