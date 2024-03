Mort de Frédéric Mitterrand : qui sont ses trois fils, Mathieu, Jihed et Saïd ?

L'ancien ministre de la Culture et homme de télévision Frédéric Mitterrand est décédé à Paris à l’âge de 76 ans jeudi 21 mars. Le neveu de l’ancien président François Mitterrand et grand cinéphile laisse derrière lui trois enfants, tous nés entre les années 1970 et 1990.

Frédéric Mitterrand est mort mais le neveu de François Mitterrand, président de la République française de 1981 à 1995, laisse derrière lui trois fils. Ouvertement homosexuel, l'ancien ministre de la Culture a eu trois enfants : un biologique, et deux autres adoptés en Tunisie - à Hammamet, ville située à une soixantaine de kilomètres au sud de Tunis.

Frédéric Mitterrand a élevé, seul, le premier de ses fils, Mathieu, âgé d'une cinquantaine d'années aujourd'hui. «J'ai élevé seul mon fils biologique, Mathieu, dès ses 4 ans, car sa mère se droguait. J'ai fait de mon mieux. Il a pourtant souffert, j'en ai peur», rapportait le réalisateur du film Lettres d'amour en Somalie (1981), dans les colonnes du magazine Gala en 2017.

Saïd Kasmi-Mitterrand producteur et réalisateur de film

«Quand il avait 10 ans, je vivais avec un copain, et je ressentais que cela pouvait être une situation compliquée pour lui. Pour cette raison, j'ai arrêté la vie commune avec un homme», confiait le ministre de la Culture (2009-2012), qui a fait son coming-out en 2009, dans un roman autobiographique «La Mauvaise Vie».

Plus tard, Frédéric Mitterrand adoptera deux nouveaux garçons, Jihed et Saïd, nés dans la ville d'Hammamet (Tunisie). Le second, Saïd Kasmi-Mitterrand (les fils ont hérité du nom «Mitterrand» tout en conservant leur premier nom de famille, Kasmi pour Saïd et Gasmi pour Jihed), né en 1976 en Tunisie, est un producteur et réalisateur de film. Dans les pas de son père, il a passé son enfance sur les plateaux de télévision et dans les studios de montage.

Fondateur d'une société de production de films documentaires, ce Franco-Tunisien s'intéresse à «l’art de vivre» et collabore avec TF1, Canal+, Orange et TV5MONDE. A défaut de la politique, il est, de ses trois enfants, celui qui se rapproche davantage de la carrière de Frédéric Mitterrand, qui déclarait d'ailleurs s'être «réellement bien occupé du plus jeune. C'était la vertu de l'expérience».