AAH : nouveau montant, date de versement, conditions… Tout ce qu’il faut savoir

A l’image de multiples prestations sociales versées en France, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) va être revalorisée de 4,6 % dès le 1er avril prochain. Voici les conditions d’obtention de cette aide sociale et le montant effectif de sa revalorisation pour les bénéficiaires.

Une bonne nouvelle pour les bénéficiaires de cette allocation sociale crée en 1975. Dès le 1er avril 2024, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) va augmenter de 4,6 %. Le versement du premier virement majoré sera toutefois effectué en mai prochain en se basant sur les prestations allouées en avril.

Dans les faits, le montant maximal de l’AAH versée par l’Etat sera de 1.016 euros pour une personne seule avec la revalorisation, contre 971,37 euros actuellement.

Il est important de noter que la hausse de 4,6 % de l’AAH concernera aussi l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à la même période. Cela permettra au montant de base (hors compléments) de passer de 142,70 euros à environ 149,26 euros.

Quelles sont les conditions pour percevoir cette AAH ?

Pour pouvoir prétendre à l’AAH, il faut qu’une personne âgée d’au moins 20 ans soit atteinte d’un taux d’incapacité minimal de 80 %. Cette dernière peut aussi y avoir accès si son taux est compris entre 50 et 79 % et qu’elle subit restriction substantielle et durable d’accès à un emploi.

Depuis le 1er octobre 2023, la réforme de la déconjugalisation de l’Allocation aux adultes handicapés a permis aux 1,2 million de bénéficiaires de l’AAH de toucher cette allocation sans que le calcul ne tienne compte des revenus de leur conjoint.