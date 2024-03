MoDem : François Bayrou réélu président du parti

Ce samedi, François Bayrou a été réélu à la présidence du MoDem, lors d'un congrès du parti à Blois (Loir-et-Cher). L'homme politique de 72 ans était le seul candidat.

Une élection sans suspense. Seul candidat pour la présidence du MoDem, François Bayrou a logiquement été réélu à la tête du parti politique du centre avec 88,1% des voix, ce samedi lors du congrès qui se tenait à Blois (Loir-et-Cher). Actuel maire de Pau, François Bayrou est à la tête du MoDem depuis sa création le 10 mai 2007.

Très satisfait, l'homme politique de 72 ans a tenu un discours devant les 600 congressistes réunis dans la Salle du Jeu de Paume : «L'espoir est concret, c'est un chemin que l'on définit, c'est un but qu'on se fixe. C'est cela le but de ce #CongrèsMoDem ! Merci d'être là, c'est précieux qu'on soit ensemble», a-t-il déclaré.

«Nous avons, ce week-end, une mission: porter un projet d'espoir pour la France face à notre ennemi principal : la résignation et le défaitisme», a expliqué l'ancien garde des Sceaux.

un parti proche de la république en marche

La proximité entre le parti de François Bayrou et La République en Marche n'est plus à prouver. D'ailleurs, au cours du Congrès, qui se tiendra ce samedi et dimanche, Gabriel Attal et Valérie Hayer devraient intervenir. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet devrait aussi s'exprimer.

Le MoDem, qui revendique quelque 12.000 adhérents, compte quatre représentants au gouvernement : le ministre Marc Fesneau (Agriculture), les ministres délégués Sarah El Haïry (Enfance, Jeunesse et Familles) et Jean-Noël Barrot (Affaires européennes) et la secrétaire d’État Marina Ferrari (Numérique).

Le remaniement de février a été marqué par l'épisode de la «vraie-fausse entrée» au gouvernement de François Bayrou, qui a annoncé qu'il n'intégrerait pas l'équipe de Gabriel Attal alors que son nom circulait depuis plusieurs jours pour le portefeuille de l’Éducation nationale. À l'époque, François Bayrou avait déclaré ne pas rentrer au gouvernement faute d'«accord profond sur la politique à suivre».

Le MoDem compte également 50 députés au sein de la majorité relative d'Emmanuel Macron, quatre sénateurs et six députés européens.