Plan Vigipirate : quand et dans quel contexte le dispositif a-t-il été créé ?

Gabriel Attal a décidé dimanche soir de «rehausser» le plan Vigipirate à son niveau le plus haut en raison de l’attentat survenu à Moscou, en Russie. La création de ce dispositif remonte à 1978, mais dans quel contexte a-t-il été mis en place ?

Un dispositif phare pour contrer les attentats. Deux jours après l’attaque terroriste qui a frappé Moscou, le gouvernement français a décidé d’élever le plan Vigipirate au niveau d’urgence attentat, son niveau le plus élevé, à quelques mois des JO de Paris.

Si le plan Vigipirate s'est surtout fait connaître dans les années 2010, notamment après la vague d’attentats qui a touché la France entre 2012 et 2016, sa création remonte néanmoins, du moins dans sa forme première, au 7 février 1978.

À cette époque, le dispositif ne portait pas encore ce nom. Il s’agissait simplement, dans un premier temps, d’une instruction interministérielle relative à la mise en œuvre des mesures de vigilance en cas de menaces d’agressions terroristes.

Dans les années 1970, la France et l’Europe étaient confrontées aux premières grandes attaques terroristes, notamment menées par des organisations extrémistes ou séparatistes, comme le FLNC (Front de Libération Nationale de la Corse) ou encore l’ASALA (L’armée secrète arménienne de libération de l’Arménie).

Deux événements ont néanmoins été les éléments déclencheurs de la création de cette instruction. Il s’agit de l’attentat du 20 mai 1978 à l’aéroport d’Orly, mené par des militants de la cause palestinienne, et la prise d’otage du 31 juillet 1978 à l’ambassade d’Irak, à Paris, perpétrée par un militant de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

1981 : l’appellation «Pirate» apparaît

En 1981, le gouvernement a décidé de prolonger cette instruction avec le plan gouvernemental Pirate. Cette appellation est en réalité l’acronyme de «protection des installations contre les risques d’attentats terroriste à l’explosif».

Ce plan sera déclenché pour la première fois dix ans plus tard, en 1991, à cause de la guerre du Golfe. Il sera maintenu de janvier à avril 1991.

C’est finalement en 1995 que le plan Vigipirate a adopté son nom actuel. La mention «Vigi» faisant référence au mot «vigilance», qui a ainsi été rajouté à l’acronyme cité plus haut. Le plan répartit désormais «les responsabilités entre les autorités centrales et territoriales et définit les principes guidant la lutte contre le terrorisme», comme l’explique le site du gouvernement dédié au dispositif.

La même année, le plan est divisé en deux niveaux de vigilance : Vigipirate simple et Vigipirate renforcé. De nombreuses mesures spécifiques sont également ajoutées.

Plus tard, entre les années 2000 et 2006, le plan est actualisé à plusieurs reprises et subit quelques modifications des niveaux d’alertes. Un système de couleur, allant de blanc à écarlate pour les menaces les plus fortes, avait ainsi notamment été mis en place jusqu’en 2013.

2016 : dernière modification du plan Vigipirate

C’est en 2016 que le dispositif a connu ses dernières mises à jour, avec notamment la création de trois niveaux d’alerte et de leurs logos, désormais bien connu des Français : le niveau de vigilance, le niveau de sécurité renforcée – risque d’attentat et le niveau urgence attentat.

© vigipirate.gouv.fr

Cette actualisation a été effectuée pour s’adapter à la menace terroriste qui a pris une ampleur particulière après les nombreux attentats survenus entre 2012 et 2016, et plus particulièrement lors de l’année 2015.