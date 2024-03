Virements bloqués ce week-end : y aura-t-il des frais bancaires en cas de découvert ?

Exceptionnellement, les virements bancaires sont suspendus durant quatre jours, dès ce jeudi 28 mars et jusqu'au mardi 2 avril. Gare au découvert, si vous n’avez pas encore reçu votre salaire.

La chasse aux œufs risque d'être reléguée au second plan, en ce week-end de Pâques. Dès ce jeudi 28 mars à 18h, et jusqu’à 2h30 du matin, le mardi 2 avril, les virements bancaires seront impossibles. En cause, la fermeture du système Target 2. Inconnu du grand public, ce système de paiement est géré par la Banque centrale européenne (BCE) et permet d’envoyer de l’argent gratuitement d’un compte bancaire européen vers un autre, sous forme de virements SEPA. Cette plate-forme est toujours fermée les week-ends et les jours fériés, notamment le Vendredi saint, férié dans de nombreux pays européens, et le lundi de Pâques.

La paye de mars en avril

Seulement cette année, le calendrier cache une petite farce. Pâques tombe un week-end de fin de mois, au moment même où les salaires sont habituellement versés. Nombreux sont donc les Français risquant de recevoir leur salaire du mois de mars en avril. Et pour cause, les virements interbancaires seront impossibles dès ce jeudi 28 mars à 18h. Seuls les virements instantanés ou les virements internes seront assurés. Ainsi, si l’ordre de virement de l’employeur est passé après 18h, le bénéficiaire ne percevra sa paye que mardi 2 avril, voire mercredi 3 avril.

Anticiper le découvert

Bonne nouvelle tout de même, les prélèvements seront également suspendus ce week-end. Ainsi, les loyers, abonnements, et autres charges ne seront pas prélevés avant le mardi 2 avril. Le sort est le même pour les agios ou les remboursements de crédit, puisque tout le système bancaire sera bloqué.

Cependant, sans salaire, le risque de se retrouver dans le rouge est accru pour la journée du mardi. Plusieurs solutions existent pour anticiper cette situation. Dans un premier temps, il est possible de négocier un découvert autorisé avec sa banque, de manière exceptionnelle et limitée dans le temps. Cette initiative n’est néanmoins pas gratuite. La personne concernée sera autorisée à effectuer des paiements, mais elle devra s’acquitter d’intérêts débiteurs, généralement débités en fin de mois ou de trimestre. Si le montant du découvert est de 400 euros ou plus, des agios proportionnels à la somme et à la durée seront facturés. Dans le cas où le montant serait inférieur à 400 euros, certaines banques mettent en place un montant forfaitaire, indépendant du montant du découvert.

Néanmoins, si la personne concernée n’est pas autorisée à détenir un compte débiteur, ou si la limite de découvert est dépassée, les paiements peuvent être refusés, et des frais seront appliqués, à hauteur de huit euros par opération.