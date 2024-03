Agression sexuelle à «Koh Lanta» : ce que l’on sait de la mise en examen de l’ex-candidat Eddy G.

Visé par une plainte sur le tournage de «Koh-Lanta» en 2018, Eddy G. a été mis en examen. Candidat d’une saison qui ne verra finalement jamais le jour suite à l’affaire, il est accusé d’agression sexuelle par une autre candidate, Candide Renard, fille de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine Hervé Renard.

Candidat de «Koh-Lanta», Eddy G. a été mis en examen dans une enquête ouverte sur de possibles faits d'agression sexuelle commis lors du tournage de l'émission en 2018. Il «a été mis en examen le 16 novembre 2022. Par arrêt du 14 mars dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a rejeté la requête tendant à l’annulation de sa mise en examen qu'il avait déposée le 10 mai 2023», a fait savoir le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, confirmant des informations du Parisien.

Elle aussi candidate de «Koh-Lanta», Candide Renard, fille de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine Hervé Renard, avait porté plainte contre lui en mai 2018 et une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Nancy, le mis en cause résidant en Meurthe-et-Moselle. À la police, la jeune femme, âgée alors de 21 ans, avait affirmé avoir été réveillée dans la nuit alors qu'Eddy G. était en train de l'embrasser et avait glissé ses mains sous ses vêtements.

«Je pense que c'est une gamine, elle n'a pas mesuré l'ampleur de ses accusations», avait déclaré le forain âgé de 33 ans à l’époque, dans un entretien réalisé pour Closer au lendemain de sa garde à vue de quatre heures dont il était ressorti libre. «Je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi», avait-il dit précisant avoir dormi tous les soirs «entre un homme et la paroi de la cabane».

Cette version s'oppose à celle de Candide Renard qui prétend qu'à son réveil, Eddy G. était en train de l'embrasser et de pratiquer des attouchements sous ses vêtements. Candide Renard avait alerté la production en pleine nuit, à l'aide d'un talkie-walkie de secours. La jeune femme et le suspect avaient alors été extraits du campement et placés sur deux îles différentes.

La saison annulée

«Dans la nuit du 4ème au 5ème jour de tournage une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle», avait confirmé dans un communiqué Alexia Laroche-Joubert, la présidente d'Adventure Line Productions (ALP) qui produit l'émission.

«La plaignante a exigé, à juste titre, une expertise ADN de ses vêtements, notamment son legging et sa culotte. Cette expertise permet de confirmer ses dires puisqu'un ADN masculin a été retrouvé», a déclaré ce 28 mars 2024 à l'AFP Jérémie Assous, l'avocat d'Eddy G., qui nie les faits. «Cette expertise innocente Eddy G., puisque ce n'est pas son ADN qui a été retrouvé. Mais la plaignante ne souhaite pas connaître à qui cet ADN appartient», a-t-il dit.

«Le temps qui s'est écoulé, inhérent à la procédure pénale, n'a rien altéré de la détermination» de sa cliente, a de son côté déclaré à l'AFP l'avocat de Candide Renard, Léon Del Forno. «Elle attend avec confiance que justice lui soit rendue et que Monsieur G. soit reconnu coupable pour ce qu'il lui a fait», a-t-il ajouté.

À l’époque des faits, Adventure Line Productions, la société qui produit l’émission «Koh-Lanta», avait rapidement pris la décision d’annuler le tournage de toute la saison.

TF1, qui diffuse le divertissement, avait « pris acte de cette décision» qu'elle estimait «prudente, responsable et conforme aux valeurs de 'Koh-Lanta'».