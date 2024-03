Israël-Hamas : Benjamin Netanyahou donne son feu vert à un nouveau cycle de pourparlers en vue d'une trêve à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donné ce vendredi son feu vert à un nouveau cycle de pourparlers en vue d'une trêve à Gaza.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a donné son feu vert à un nouveau cycle de pourparlers à Doha et au Caire, en vue d'une trêve à Gaza, a indiqué vendredi son bureau, après que les négociations semblaient dans l'impasse.

«Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec le directeur du Mossad (services extérieurs israéliens) et le directeur du Shin bet (renseignement intérieur), et a approuvé un prochain cycle de négociations, dans les jours à venir, à Doha et au Caire (...) pour aller de l'avant», a précisé son bureau dans un communiqué.