Sondage : plus d’1 Français sur 2 pense que la France ne sera pas prête à accueillir les Jeux olympiques cet été

Selon un sondage mené par l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce vendredi 29 mars, un peu plus d'un Français sur deux (52%) pense que la France n'est pas prête à accueillir les Jeux olympiques à Paris cet été.

Le sujet déchaîne toutes les passions. À un peu plus de quatre mois du coup d’envoi des Jeux olympiques (JO) et paralympiques de Paris, un sondage publié ce vendredi 29 mars par l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD indique que 52% des Français pensent que le pays n’est pas prêt à accueillir la compétition multisports mondiale.

A l’inverse, 47% des sondés pensent que la France est prête à accueillir les JO, tandis que 1% des personnes interrogées ne se sont pas prononcées sur la question posée, à savoir : «Pensez-vous que la France sera prête à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques cet été ?»

Dans le détail, les hommes sont un peu plus confiants que les femmes. En effet, 55% des femmes ont ainsi répondu «non», tandis que la part des «non» baisse légèrement à 50% chez les hommes (NB : 1% des sondés masculins ne se sont pas prononcés).

© CNEWS

Concernant l’âge, les résultats sont plutôt hétérogènes. Si les 65 ans et plus semblent plus convaincus (55% de «oui») et estiment la France prête pour les JO, leurs cadets de 50 à 64 ans, et de 35 à 49 ans ne sont plus que 43% à l’affirmer.

Les 18-24 ans semblent plus pessimistes encore, avec seulement 42% de «oui», contre 54% de «non», et 4% qui ne se prononcent pas. Leurs aînés de 25 à 34 ans sont nettement plus optimistes car 51% d’entre eux pensent que le pays est prêt à accueillir les JO de Paris.

Du côté du profil social des sondés, CSP- et inactifs affichent un certain scepticisme avec 55% et 53% de «non», dont 1% respectif qui ne se prononce pas. Ce pourcentage baisse jusqu'à 49% chez les CSP+.

Des divergences notables sur le plan politique

Mais la vraie disparité se note suivant les affinités politiques des sondés, et des divergences se notent même à l'intérieur même de chaque famille politique.

De ce fait, à gauche - où globalement, 57% des sondés pensent que la France est prête à accueillir les JO - on observe deux sons de cloches différents : tandis que les sondés proches du PS et d’EELV sont optimistes à 66% et 57%, leurs homologues de La France insoumise ne sont plus que 45% à penser que la France est prête à accueillir la compétition.

La dynamique semble similaire à droite, où 67% des sympathisants du Rassemblement national pensent que le pays n’est pas prêt à accueillir les Jeux, tandis que Les Républicains ne sont plus que 39% à partager cette opinion, et les 1% restant ne se prononcent pas.

Du côté de Renaissance, 56% des répondants pensent que la France est prête à accueillir les JO.

sécurité et transports en commun inquiètent

Le fait de savoir si la France sera prête ou non à accueillir les JO ne laisse personne indifférent et suscite de nombreuses inquiétudes sur plusieurs plans, à commencer par celui de la sécurité.

Depuis le 24 mars dernier, la France est désormais placée en «urgence attentat» – soit le plus haut niveau du plan Vigipirate, après l’attaque terroriste survenue à Moscou deux jours auparavant. Cette dernière s'est conjuguée à une série de menaces d’attentats en France, visant des établissements scolaires ou encore des médias.

«La police française, les gendarmes, les préfets, les renseignements, seront prêts» pour assurer la sécurité aux Jeux olympiques à Paris cet été, a toutefois assuré le ministre de l'Intérieur, au lendemain du relèvement du plan Vigipirate.

L'autre inquiétude des Français concerne les transports en commun et ses nombreux dysfonctionnements parmi lesquels figurent la ponctualité des métros et des trains, ainsi que l'affluence monstre que devrait générer l'arrivée de milliers de touristes dans la capitale.

À ce sujet, la présidente de la région Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse a annoncé lundi 25 mars des moyens renforcés pour assurer les flux de voyageurs durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, le 26 et 27 mars, auprès d’un échantillon représentatif de 1.013 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.