Violences envers le personnel éducatif : déploiement sous 48h, équipe pluridisciplinaire… Voici ce que l’on sait des forces mobiles scolaires

La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé ce vendredi la création d'une «force mobile scolaire» mobilisable dans les établissements scolaires en cas de «difficultés» à faire régner l'ordre.

Lors d'un déplacement à Bordeaux, ce vendredi, la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Nicole Belloubet, a annoncé la création d'une «force mobile scolaire» nationale qui pourra être envoyée dans les établissements scolaires en cas de «difficultés» en terme de sécurité. «Je déploierai une force mobile scolaire qui sera nationale et qui pourra être projetée dans les établissements qui connaîtraient des difficultés», a déclaré la ministre.

«Cette force scolaire est destinée à rassurer les enseignants et les équipes éducatives», a-t-elle ajouté, lors d'un déplacement au sein du lycée Trégey de Bordeaux dont les personnels ont récemment fait l'objet de «menaces».

Une vingtaine d’agents de l’Éducation nationale

Selon nos informations, cette force mobile sera une structure avec un pilotage au niveau national. En cas de crise aiguë, elle pourra être projetée sur tout le territoire en 48 heures lorsque les moyens locaux nécessiteront un soutien supplémentaire.

«Cette équipe pluridisciplinaire et polyvalente sera composée d’une vingtaine d’agents de l’Éducation nationale et aura pour mission d'assurer la sécurité à l’intérieur de l’établissement, mais elle aura aussi une mission d’apaisement et de pédagogie. La ministre aura l’occasion de préciser les contours du dispositif lors de la réunion du 4 avril», a clarifié une source du ministère de l'Éducation nationale à CNEWS.

Les établissements scolaires peuvent déjà faire appel à des «équipes mobiles de sécurité», un dispositif créé en 2009 et qui dépend des rectorats. Ces équipes mixtes, composées de personnels aux compétences diverses dans les domaines de l'éducation et de la sécurité, placées sous l'autorité des recteurs, concourent à un double objectif : d'une part, garantir la sécurité des établissements scolaires et assurer la protection des élèves et des personnels contre toute agression, d'autre part, préserver la continuité de l'action éducative pendant les périodes de tensions.