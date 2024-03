Inondations : 107 personnes évacuées dans l'Indre

Quelque 107 personnes, dont les 73 résidents d'un Ehpad, ont été évacuées de leurs logements depuis la nuit de vendredi à samedi, après que l'Anglin est sortie de son lit à Bélâbre, dans l'Indre.

Les habitants de Bélâbre, dans l’Indre, se sont réveillés les pieds dans l’eau ce samedi 30 mars. «Des pluies importantes et imprévues se sont abattues sur le département, avec des niveaux de précipitations estimés entre 80 à 90 millimètres», dans la nuit de vendredi à samedi, explique la préfecture.

«Il y a eu des dégâts mais finalement il n'y a pas eu l'intensité que nous craignions (samedi) soir», a déclaré Patrice Latron, préfet de l'Indre-et-Loire au cours d'une conférence de presse.

Dans le département, 107 personnes ont été évacuées, dont les 73 résidents d'un Ehpad sur la commune de l’Île Bouchard, en bord de Vienne. Seize routes sont coupées sur le département, où 200 gendarmes et sapeurs pompiers sont mobilisés.

150 interventions effectuées

«Le bilan de la nuit, c'est de nombreuses habitations, des caves inondées» mais «pas de victimes», a résumé le préfet.

Des intempéries ayant entrainé le débordement de l’Anglin, sous-affluent de la Loire, passant par Bélâbre. En conséquence, une quarantaine de personnes ont dû être évacuées de leurs logements.

«Il y a jusqu'à 1,50 m d'eau dans les maisons. C'est monté très vite en 3 heures de temps, durant la nuit», confie Laurent Laroche, maire de la commune, à l’AFP. Les sinistrés ont été placés dans une salle communale, le temps de leur relogement. «On n'a jamais vu ça. On est de plus en plus victime de crues importantes du fait de l'artificialisation des sols», ajoute-t-il.

Sur l’ensemble du département, environ 150 foyers sont privés d’électricité.150 interventions ont été effectuées par 200 gendarmes et pompiers. Seize routes sont coupées sur le département également.

2 departements placés en vigilance rouge samedi après-midi

L'Indre-et-Loire et la Vienne ont été placés samedi après-midi en vigilance rouge aux crues. La Charente-Maritime, la Charente, la Haute-Vienne, la Gironde et la Dordogne sont en alerte orange.