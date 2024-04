LFI : Manuel Bompard se prépare-t-il à succéder à Jean-Luc Mélenchon ?

Coordinateur national de La France insoumise depuis janvier 2023, Manuel Bompard a confirmé être dans la course pour succéder à Jean-Luc Mélenchon.

Manuel Bompard, un politique qui prend de plus en plus de poids chez LFI. Les trois dernières élections présidentielles ont vu Jean-Luc Mélenchon se présenter en tant que candidat de La France insoumise. Véritable tête d'affiche depuis la création du parti, l'homme politique de 72 ans est à la recherche d'un successeur : «Je répète: je souhaite être remplacé. François Ruffin, Mathilde Panot et Manuel Bompard y travaillent avec succès. Je leur souhaite bonne chance», avait-il expliqué sur X.

"Le Monde" peut faire mieux que des ragots de fin de banquet à mon sujet. Surtout après s'être déjà tant trompé ! Je répète : je souhaite être remplacé. François Ruffin, Mathilde Panot et Manuel Bompard y travaillent avec succès. Je leur souhaite bonne chance. "Le Monde" n'y peut… https://t.co/UL2XhDSgKL — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 22, 2024

Une éventualité qui pourrait convenir à Manuel Bompard : «Je travaille (...) J’essaie de participer à l’embarras du choix (sur sa succession)», a confié l'homme politique de 38 ans au Figaro. Lui qui travaille depuis 15 ans avec Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui l'un des piliers de LFI. En janvier 2023, il est nommé coordinateur national de La France insoumise et succède à Adrien Quatennens.

Au fil des années, Manuel Bompard, également député des Bouches-du-Rhône, a progressé jusqu'à s'affirmer comme l'un des hommes forts du parti : «Le Manuel Bompard d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celui d’avant, il a beaucoup pris en épaisseur», explique un insoumis au Figaro. De là à se présenter à l'une des prochaines élections présidentielles ? Son expérience lors des campagnes précédentes auprès de Jean-Luc Mélenchon parle pour lui : «Manuel est le seul qui peut se targuer d’avoir dirigé deux campagnes présidentielles. Il sait mieux que les autres à quoi ça ressemble, il a l’endurance nécessaire», insiste un proche de Jean-Luc Mélenchon.

Pour y parvenir, Manuel Bompard devra devancer François Ruffin et Mathilde Panot, mais pour le moment l'heure est à l'entraide : «Je suis dans une démarche d’émulation, pas de compétition», annonce-t-il.