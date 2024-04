Vers la fin des écrans de publicité numérique dans les lieux publics ?

À partir de ce lundi 1er avril, les panneaux publicitaires numériques «s’éteindront» et seront progressivement retirés sur le réseau des transports publics de Lyon, en faveur de la sobriété énergétique. La même initiative a déjà été lancée dans plusieurs communes ces dernières années.

Lyon rejoint les villes engagées dans la lutte en faveur de la sobriété énergétique dans le secteur de la publicité. Les 118 écrans numériques de publicité présents dans le métro de la ville seront éteints dès ce lundi 1er avril.

Cette action fait suite au nouveau règlement local de publicité de la métropole de Lyon, porté par son président écologiste, Bruno Bernard, qui est aussi le président de l’autorité organisatrice des transports, Sytral Mobilités.

Sur le réseau social X, l’élu écologiste s’est réjoui de cette extinction, saluant une action qui produira «moins de consommation énergétique» et «moins de saturation publicitaire».

La présence des publicités numériques dans les lieux publics est grandement contestée depuis plusieurs années, au sein du clan écologiste. Plusieurs villes comme Nantes, Marseille ou encore Grenoble ont déjà fait la démarche de les réduire.

Dès 2014, c’est la commune de Grenoble qui s’était placée en pionnière donc une initiative encouragée par le maire Éric Piolle. Depuis, les autres communes ont pris l’exemple de la ville iséroise.

À Nantes, par exemple, le règlement local de la publicité pour la métropole de Nantes interdit la publicité sur 70% du territoire depuis juin 2022. La commune a décidé de supprimer les panneaux d’affichage de 12m2, et de stopper le déploiement de panneaux numériques.

L’initiative semble correspondre au ressenti de l’opinion publique. Et pour cause : en 2023, un sondage BVA commandé par Greenpeace révélait que 85% des Français sont favorables à une réduction du nombre d’écrans numériques publicitaires visibles dans l’espace public, et que 54% soutiennent même leur interdiction.