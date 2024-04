50 ans après le décès de Georges Pompidou, que reste-t-il de son héritage politique ?

Atteint de la maladie de Waldenström, l’ancien président Georges Pompidou s’est éteint il y a 50 ans, le 2 avril 1974, à l’âge de 62 ans. Près d’un demi-siècle plus tard et malgré un mandat court, son héritage politique reste non négligeable.

Un style revendiqué par la droite et le macronisme. Décédé il y a 50 ans, le 2 avril 1974, Georges Pompidou a marqué la France et la cinquième République par des projets sur de nombreux plans.

Élu lors des dernières années des Trente Glorieuses, Georges Pompidou a contribué au développement du pays et à la réduction de la précarité en permettant la mise en place du SMIC. Ce salaire minimum interprofessionnel de croissance, instauré en France le 2 janvier 1970, a remplacé le SMIG, qui progressait moins vite que la moyenne des salaires.

Plus de 50 ans après sa mise en place, le SMIC est toujours instauré sur le territoire français, et ce, malgré de nombreux débats concernant l’accroissement du chômage en raison de son niveau trop élevé.

Le nucléaire français développé sous Pompidou

Georges Pompidou a également été impliqué dans le développement du nucléaire en France, à la sortie de la Seconde guerre mondiale. Dès les premiers mois de son mandat en 1969, le chef de l’État décide d’abandonner la filière graphite-gaz pour celle du nucléaire.

Près de 60 ans après cette décision, certaines personnalités politiques souhaitent suivre les pas de l’Allemagne et abandonner l’utilisation du nucléaire.

Sur le plan européen et international, Georges Pompidou a également un acteur important, notamment lors de l’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté économique européenne, ancêtre de l’Union européenne, en 1971. En 2024, cela fait désormais quatre ans que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE lors d’un Brexit très décrié outre-Manche.