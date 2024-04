EELV : mis en cause par son ex-compagne, Julien Bayou démissionne du parti

L'ancien dirigeant du groupe Europe Écologie Les Verts (EELV), Julien Bayou, mis en cause par son ex-compagne, a démissionné du parti et de son groupe à l'Assemblée.

Ce mardi 2 avril. Julien Bayou, ancien dirigeant d’Europe Ecologie-Les Verts, et député de Paris, a décidé de démissionner de son parti et de son groupe à l’Assemblée nationale. Des décisions qui interviennent après une plainte déposée début mars par son ex-compagne, qui l’accuse de «violences psychologiques».

Dès lors, Julien Bayou s’était déjà mis en retrait de son groupe parlementaire, sans être suspendu, ne lui permettant plus de prendre la parole au nom de sa famille politique dans l’Hémicycle ou dans les médias. Interrogée par l’AFP, la députée Sandrine Rousseau avait déploré l’absence de suspension. «Je regrette vraiment cette décision. J’aurais aimé que le groupe affirme une ligne politique féministe», déclarait-elle le 27 mars dernier.

Une enquête externe bientôt menée

Alors que des adhérents d’EELV ont entamé une «grève militante» samedi dernier, à la suite de la décision de ne pas suspendre Julien Bayou, Marine Tondelier, Secrétaire nationale du parti, a déclaré avoir «entendu ces revendications».

Selon les informations de nos confrères du Parisien, la direction d’EELV a acté le principé d’une enquête sur le cas Julien Bayou. Celle-ci devrait être menée par un cabinet externe, et aura pour but «d’objectiver les choses et de permettre aux personnes qui n’auraient pas parlé jusqu’à présent, par exemple parce qu’elles n’avaient pas tout à fait confiance dans nos instances de régulation avant leur réforme, ou parce que la présence de Julien Bayou dans le mouvement, dans leur groupe local même parfois, rendait les choses difficiles».

De son côté, le député de Paris sera prochainement entendu par la justice.