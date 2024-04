«Bouclier autour de l’école» : que contient le nouveau plan ministériel de sécurisation des élèves et des établissements ?

Face aux menaces subies par plusieurs établissements scolaires, le ministère de l’Education nationale a détaillé ce jeudi 4 avril son nouveau plan, nommé «Bouclier autour de l’école», ayant pour but de renforcer la sécurité «des élèves, des personnels et des établissements scolaires».

«Notre institution doit aussi sûreté et protection à l’ensemble des personnels de l’Education nationale». C’est par ces mots que Nicole Belloubet a dévoilé ce mercredi le plan ministériel de sécurisation des établissements scolaires, baptisé «bouclier autour de l’école».

Alors que de nombreuses écoles ont reçu récemment des menaces, la rue de Grenelle entend agir immédiatement, déplorant «la hausse du taux moyen d’incidents graves déclarés». Ainsi, le plan prévoit «d'éduquer et prévenir», notamment contre le harcèlement. De nombreuses mesures seront ainsi prises, notamment par la nomination de «coordinateurs harcèlement», dans tous les établissements ou encore la formation de tous les enseignants, AESH et professionnels de la jeunesse.

Il prévoit également un renforcement de l’enseignement moral et civique, par la création de nouveaux programmes disponibles dès la rentrée 2024. De nouvelles mesures pour lutter contre toutes les formes de racisme, d’antisémitisme et de discrimination ont été décidées. Il entend rendre obligatoire la visite au cours de la scolarité d’un lieu de mémoire pour chaque élève.

Le développement du «label égalité filles-garçons» dans tous les établissements, considéré comme essentiel dans «la lutte et de mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles», sera développé.

Mieux protéger les enseignants

Le ministère entend également faire respecter pleinement le principe de laïcité, en formant tous les professionnels. Mais aussi, en renforçant l’autorité des professeurs et personnels de direction en cas d’atteinte aux principes de la République.

La haine en ligne sera, quant à elle, sévèrement punie et scrutée. Cela passera par une protection renforcée des personnels menacés. En cas de diffusion sur les réseaux sociaux de menaces, injures, ou autres contenus illicites, le signalement devront être immédiatement formulé sur la plate-forme Pharos.

La protection des enseignants est une priorité absolue du ministère de l’Éducation nationale. Dans son plan, Nicole Belloubet, et ses collaborateurs, autorisent et demandent aux chefs d’établissements d’engager une procédure disciplinaire, et même de prononcer des sanctions immédiates lorsqu’un élève est l’auteur d’un acte grave à l’égard d’un membre du personnel.

Un accompagnement peut également être mis en place, avec l’appui du ministère de la Justice, pour chaque victime de violences au sein de la communauté éducative. Celui-ci pourra prendre la forme d’un suivi psychologique, d’un accompagnement administratif, ou bien d’information sur les droits.

Tous les agents bénéficieront d’un «guide pratique», décrivant des actions concrètes pour réagir à toutes les situations.

Sécuriser les enceintes scolaires

Afin de protéger les établissements, souvent sujets aux menaces ces dernières semaines, le plan s’engage «à sanctuariser l’école», en créant notamment un service de défense et de sécurité académique. Celui-ci vise à rassembler, à compter de la rentrée 2024, l’ensemble des missions académiques liées à la sécurisation de l’espace scolaire. Il cherchera à «répondre à l’objectif de renforcement de la prise en compte des enjeux de sécurité, au plus près des besoins locaux».

Le ministère de l’Éducation nationale a également l’intention de créer une équipe mobile de sécurité nationale. Elle sera composée de 20 agents expérimentés et pourra être projetée sur tout le territoire en moins de 48 heures en cas de crise, autour d’une école ou d’un établissement.

Ce jeudi 4 avril une réunion s’est également tenue entre les préfectures et les rectorats, afin de décider du renforcement de la protection des établissements scolaires.