«Il faut remettre de l'ordre à tous les étages», réclame Stanislas Guerini

Invité de la Grande interview sur CNEWS, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a estimé qu'il fallait «remettre de l'ordre à tous les étages», suite aux différentes affaires de harcèlements et de violences scolaires.

Une situation intenable. Après la violente agression de deux adolescents cette semaine, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique a appelé, ce vendredi sur CNEWS, à plus de sévérité.

«Cela ressemble à une sorte de guet-apens, bien qu’on n’ait pas encore toutes les conditions et tout le contexte, on commence à en savoir plus sur ce qui est arrivé à Samara à Montpellier et on ne doit pas laisser passer cette ultra-violence», a estimé Stanislas Guerini.

«Il faut beaucoup de sévérité, il faut tout simplement remettre de l’ordre à tous les étages. On peut le faire et on doit le faire en remettant nos policiers dans nos rues. Il faut remettre de l’ordre à tous les étages de notre société», a-t-il martelé.

Cela commence évidemment à l’école et le Premier ministre en a fait un sujet prioritaire d’appliquer les règles tout simplement» a poursuivi Stanislas Guerini, ajoutant, «pour le harcèlement dont a été victime Samara, on doit pouvoir appliquer les règles sur les harceleurs, appliquer la loi de 1905 et la laïcité. Il faut remettre de l’autorité partout».

Mardi 2 avril, Samara a été passée à tabac à la sortie du collège et a été gravement blessée. Jeudi, c'est un adolescent de 15 ans qui a subi le même sort en Essonne. Son pronostic vital est actuellement engagé.