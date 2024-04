Météo : une chute brutale des températures attendue ce dimanche

Après une journée de samedi aux températures estivales sur une grande partie du territoire, la France va connaître une nette baisse des températures, notamment dans l'ouest du pays ce dimanche.

Un dimanche pluvieux et froid dans l'ouest de la France. Le dimanche 7 avril verra la France se diviser en deux au niveau des températures. Si certains auront droit à des températures qui dépassent les 25 °C comme à Marseille, d'autres villes françaises seront touchées par une baisse des températures, dont une majorité à l'ouest du pays.

Ainsi, il fera 14 °C dimanche après-midi à Brest, à Alençon, à Nantes ou encore à La Rochelle avec un temps nuageux voire pluvieux. Le temps sera plus clément avec les villes à l'est du pays avec une température de 25 °C du côté de Lyon, de Bourg Saint-Maurice, de Vichy et de Gap et un temps plus ensoleillé.

Au nord de l'Hexagone, le temps ne devrait pas être au beau fixe avec de la pluie attendue dans le courant de la journée à Amiens et un temps très nuageux à Lille avec des températures allant jusqu'à 16 et 17 °C respectivement. Enfin, la région parisienne devrait connaître un dimanche pluvieux avec des températures comprises entre 14 et 18 °C, selon Météo France. ​​​​​​​

© Météo France



Le vent de sud à sud-est restera sensible sur la pointe de Bretagne, de 60 à 70 km/h en pointes, à 70 à 80 km/h sur la vallée du Rhône ainsi que dans le domaine de l'Autan, où il s'établira à 100 voire 120 km/h sur le relief des Pyrénées.