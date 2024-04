Cyberattaque : le site gouvernemental du CERC piraté par des hackers turcs

Ce dimanche 7 avril, le site internet gouvernemental du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC) a été piraté par des hackers turcs. Selon le logo présenté, l'acte de cybermalveillance serait affilié aux «Loups gris», un groupe armé nationaliste.

La France ciblée une nouvelle fois par une cyberattaque. Cette fois-ci, c'est le site internet du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC), dépendant du gouvernement, qui a été visée, ce dimanche 7 avril.

Lorsqu'un utilisateur souhaite y accéder, il tombe face à un message déposé par «OPJ» et «M3T4L», deux hackers du groupe «Turkic Hackers Rulez». «Pour quelle raison nous sommes vus comme des terroristes en France ? Si vous voulez faire la guerre contre les Loups gris, nous n'allons pas arrêter nos attaques dans vos sites du gouvernement. Turc avec Turque on se mélange pas» (sic), est-il également inscrit.

En dessous de ce texte est affiché un logo, celui des Loups gris, une organisation armée ultranationaliste turque fondée en 1968. Elle est présentée comme la branche paramilitaire du Parti d'action nationaliste (MHP) turc.

Les Loups gris s'étaient fait connaître à plusieurs reprises sur le territoire français. Ainsi, en novembre 2020, des membres de ce groupe avaient tagué des monuments aux morts du génocide arménien à Décines (Rhône), provoquant sa dissolution par le gouvernement en avril 2021. Mais l'an dernier, durant l'élection présidentielle turque, d'anciens nationalistes avaient agressé des militants anti-Erdogan.

À 17h, le site internet du CERC était toujours la cible de cette cyberattaque avec un nouveau texte : «Notre devise est basée sur le respect de l'identité et de la culture turques. Nous encourageons les Turcs à ne pas se mélanger. Les Turcs qui choisissent de boycotter la Palestine mais ne prennent pas de mesures similaires pour nos frères Ouïghours en Chine sont tout sauf des Turcs».

Les 6 et 7 février derniers, La Poste et le Crédit Agricole avaient également été ciblés par des actes de cybermalveillance d'origine turque. Les sites web et applications avaient été bloqués durant plusieurs heures, selon InCyber.