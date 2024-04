Collégien tué à Viry-Châtillon : les obsèques de Shemseddine célébrées ce mardi

Les obsèques de l’adolescent de 15 ans mort le lendemain d'une violente agression à Viry-Châtillon (Essonne), se tiennent ce mardi 9 avril. Une marche blanche suivra vendredi, soit huit jours après le drame, a annoncé le maire de la commune.

Un dernier adieu. Les obsèques de Shemseddine, collégien de 15 ans mortellement passé à tabac à Viry-Châtillon, ont lieu ce mardi 9 avril, «près de la commune» a annoncé le maire de la ville Jean-Marie Vilain.

L’édile a aussi évoqué l’organisation en cours d’une marche blanche, qui se déroulera vendredi 12 avril, «très certainement dans les rues du quartier» du collège Les Sablons, où l'adolescent était scolarisé.

«Les gens sont atterrés par ce qu'il se passe (...), c'est la stupeur de voir comment on peut arriver à ce degré de violence, en plus pour un motif futile», a-t-il ajouté.

Shemseddine, 15 ans, avait été passé à tabac par plusieurs individus, devant son collège, en raison d’un conflit impliquant la sœur de deux d’entre eux, selon le parquet d’Évry.

Quatre individus mis en examen

Les premiers éléments de l’enquête et les déclarations des mis en cause, cités par le procureur, deux frères ont appris plusieurs jours avant le drame que leur sœur échangeait des messages avec des personnes de son âge, «sur des sujets relatifs à la sexualité», a indiqué le procureur d'Evry Grégoire Dulin.

«Craignant pour sa réputation et celle de leur famille», les deux frères avaient alors ordonné à plusieurs garçons de ne plus entrer en contact avec leur soeur, avant d’apprendre que la victime Shemseddine se vantait de pouvoir encore librement parler avec elle, «n'ayant pas encore eu à subir de pression de leur part», a-t-il ajouté.

Quatre jeunes hommes ont été mis en examen dans la nuit de dimanche à lundi pour assassinat après la mort du collégien, qui a succombé vendredi 4 avril à ses blessures, après avoir été tabassé la veille.

Deux des mis en cause - un majeur de 20 ans et un mineur - ont été écroués, et deux autres mineurs sont en détention provisoire, dans l’attente d’un débat contradictoire mercredi 10 avril, a expliqué le procureur d'Evry Grégoire Dulin dans un communiqué.

«Un adolescent a le droit de parler avec qui il veut, des sujets qu'il veut, tant que ça respecte les uns et les autres», s’est désolé le procureur auprès de l’AFP. «Un frère ou une sœur aînée» n'a pas à dicter à ses petits frères et sœurs «la conduite à tenir avec [leurs] copains et [leurs] copines», a-t-il conclu.