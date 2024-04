Matthieu Valet : «La macronie, c'est plein de promesses et plein de paresse»

«La macronie, c'est plein de promesses et plein de paresse», a estimé ce mardi sur CNEWS Matthieu Valet, l'ancien secrétaire national du Syndicat indépendant des Commissaires de police (SICP).

Une offensive portée à la politique sécuritaire menée par Emmanuel Macron. Invité ce mardi matin sur CNEWS et Europe 1 pour annoncer son ralliement à la liste RN pour les prochaines élections européennes, l'ancien policier Matthieu Valet en a profité pour s’attaquer directement à la politique macronienne.

«La macronie, c’est toujours les deux phases. C’est plein de promesses et après plein de paresse. On nous avait promis avec l’article 24 de la loi de sécurité globale de protéger le lynchage et la diffusion des images des policiers, cela n’a jamais été représenté quand le Sénat a changé l’article et que c’était censuré par le conseil constitutionnel», a pesté Matthieu Valet.

L’ancien secrétaire national du Syndicat indépendant des Commissaires de police (SICP) a pris pour exemple une violente agression subie par un ex-collègue l’an dernier pour justifier une mesure jugée importante à ses yeux mais finalement abandonnée par l’exécutif.

«Le 1er mai 2023, vous avez un gardien de la paix de la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris qui a été brulé par des antifas en plein Paris. On nous avait promis que les préfets, en qui j’ai une grande confiance et le parti fait confiance, pourraient interdire ces individus qui viennent semer le chaos et la violence dans les manifestations… ça n’a jamais été présenté non plus alors que c’était le président de la République qui nous l’avait promis», a regretté Matthieu Valet.

Dénonçant de multiples promesses non tenues par le chef de l’État lors de ses deux quinquennats, il a assuré que son parti politique mettrait à exécution les promesses qui seront faites lors des différentes élections auxquelles il prendra part.

«Il y a eu beaucoup de promesses qui n’ont pas été tenu. Je suis dans un parti aujourd’hui où on ne fera pas que de parler, on fera d’abord des actions et des actes parce qu’on aura le courage de porter nos idées d’améliorer la vie des Français et de protéger ceux qui nous protègent».