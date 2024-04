Fin du Ramadan : un élève peut-il ne pas aller à l'école ce mercredi pour l'Aïd-el-fitr ?

Ce mercredi 10 avril, marque l’Aïd-et-fitr, la fin du Ramadan, le mois saint dans l'islam. Un élève musulman a-t-il la possibilité de s'absenter de l’école aujourd'hui ?

Calculée en fonction de la Lune, la fête de l’Aïd-el-fitr est célébrée ce mercredi par les musulmans. Pour les élèves de la zone C, qui regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles, la question ne se pose pas puisqu’ils sont actuellement en vacances. Mais pour les autres, est-il possible de ne pas se présenter à l’école ?

Les jours fériés en France sont le reflet des origines judéo-chrétiennes du pays. Néanmoins, pour permettre à tous la liberté de culte, l’Éducation nationale a mis en place, dans une circulaire de 2004, des dérogations offrant la possibilité aux jeunes croyants, qui ne sont pas chrétiens, de s'absenter de l'école lors de certaines grandes fêtes célébrées dans leur religion. La fin du Ramadan en fait partie.

Ainsi, une absence pour la fête de l’Aïd-el-fitr est bel et bien autorisée ce mercredi dès lors qu’une demande aura été formulée en amont par l'élève ou sa famille.