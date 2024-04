Sécurité routière : 254 morts sur la route en mars 2024, un chiffre en hausse de 31% sur un an

L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a publié un communiqué, ce lundi 15 avril, selon lequel 254 personnes sont décédées en mars 2024 sur les routes de France métropolitaine, contre 194 en mars 2023, soit une hausse de 31 %.

Un bond en arrière de cinq ans. Avec 254 décès sur les routes de France métropolitaine en mars 2024, contre 194 sur la même période l'année précédente, le nombre de morts sur les routes a augmenté de 31%, d'après un communiqué de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), publié ce lundi.

«Le mois de mars a été particulièrement endeuillé sur nos routes et le bilan pour le premier trimestre nous ramène aux chiffres de 2019», a déploré Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière.

Dans le détail, le communiqué précise une forte hausse de la mortalité des automobilistes (120 tués soit 29 de plus), des tués en deux-roues motorisés (60 tués soit 9 de plus) et des cyclistes (13 tués soit 5 de plus).

1.164 blessés graves

«Cette forte hausse affecte essentiellement les routes hors agglomérations, concerne tous les âges et notamment les jeunes de 18-24 ans (40 tués soit 23 de plus). Selon les estimations de l’ONISR, 1.164 personnes ont été gravement blessées», a poursuivi le communiqué.

Concernant les départements d’Outre-Mer, 277 accidents corporels de la circulation routière ont été enregistrés en mars 2024 par les forces de l’ordre. Une hausse de 3% en comparaison à l’année dernière. Au total, 18 personnes sont décédées et 357 personnes ont été blessées dans les accidents enregistrés.

Une situation particulièrement inquiétante pour Florence Guillaume, qui a appelé à «une vigilance de chaque instant». «Avec les déplacements liés aux congés scolaires et la perspective de week-ends prolongés, j’invite plus encore l’ensemble des usagers de la route à la prudence, à se conformer aux règles de sécurité et, pour les usagers vulnérables, au port d’équipements de protection adaptés», a-t-elle rappelé.