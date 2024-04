Paris : pourquoi des chameaux vont-ils défiler à Paris ce week-end ?

Ce samedi 20 avril, le maire de Janvry (Essonne), Christian Schoettl organise une marche de camélidés dans les rues de Paris afin de soutenir «la cause du dromadaire dans la capitale française des droits de l'Homme». Son initiative fait polémique.

Du désert à Paris, il n’y a qu’un pas. Dromadaires, chameaux et autres camélidés vont défiler dans les rues de Paris ce samedi 20 avril. Cette initiative insolite n’est autre qu’une idée de Christian Schoettl, le maire de Janvry (Essonne), également président de la Fédération pour le développement des camélidés, et organisateur d’un salon international des camélidés dans sa commune.

«Une cinquantaine de dromadaires et de chameaux, avec quelques lamas et des alpagas et 34 pays étrangers, viennent défiler avec nous. C’est une déambulation sous l’autorité du préfet de Police de Paris qui part du quai Jacques-Chirac (7e arrondissement, ndlr) près du musée du Quai Branly à 14h30, et qui va jusqu’au siège de l’Unesco», a précisé le maire sur CNEWS ce mercredi, pour célébrer l'Année internationale des Camélidés 2024.

Cette manifestation promeut «la contribution essentielle» de ces «héros des déserts et des hauts plateaux» qui subviennent à des «millions de ménages vivant dans des environnements hostiles dans plus de 90 pays». Pour Christian Schoettl, l’objectif est de soutenir «la cause du dromadaire dans la capitale française des droits de l'Homme».

Polémique à l’horizon

Si ce rendez-vous peut d’abord faire sourire, l'association de défense des animaux Paris Animaux Zoopolis, a dénoncé dans un communiqué l'utilisation de ces derniers comme «des objets de divertissement» et «de vulgaires ressources alimentaires».

Ils «sont adaptés au désert, aux fortes températures et à la sécheresse. Ils n'ont pas leur place à Paris», a déclaré Amandine Sanvisens, cofondatrice de l'association, auprès de l'AFP.

De leur côté, Anne Hidalgo, maire de Paris et Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, se sont aussi opposées au défilé. Cependant, la Ville de Paris n’est pas en mesure d’autoriser la tenue de l’événement en raison de son caractère itinérant. C'est donc la préfecture de police qui va encadrer cette marche.