Délinquance en Guadeloupe : Gérald Darmanin annonce un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre

En déplacement en Guadeloupe dans le cadre des opérations «Place nette XXL», Gérald Darmanin en a profité pour annoncer la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs de Pointe-à-Pitre afin d'endiguer la délinquance.

Une décision ferme. Durant deux mois, les mineurs de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe seront sous le coup d'un couvre-feu, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Ainsi, les mineurs de moins de 18 ans n'auront plus l'autorisation de circuler dans les rues de Point-à-Pitre après 20h et seront susceptibles d'être interpellés et sanctionnés s'ils contrevenaient à cette obligation.

Fermeté : avec les policiers et gendarmes qui mènent actuellement une opération « Place nette » à Pointe-à-Pitre à ma demande. J’ai également donné instruction au préfet d’instaurer un couvre-feu à destination des mineurs pour les deux prochains mois. pic.twitter.com/727nKHryHE — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 18, 2024

Dans une vidéo partagée sur son compte X, Gérald Darmanin a, par ailleurs, expliqué que la Guadeloupe serait le terrain de nombreuses opérations «Place nette», que cela soit pour «lutter contre la drogue, contre les points de deal» mais «surtout contre la circulation des armes qui est sans-doute le problème principal que connaît la Guadeloupe aujourd’hui».

«Les parents doivent s’occuper de leurs enfants»

Le ministre de l'Intérieur qui est accompagné lors de ce déplacement par Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-Mer, a dressé le constat d'une délinquance très jeune en Guadeloupe.

«Les parents doivent s’occuper de leurs enfants, ceux qui ont des difficultés sociales peuvent être accompagnés par les services de l’État, du département ou de la mairie mais il s’agit de rappeler à chacun son rôle de parent. On ne peut pas laisser des enfants de 12, 13, 14 ans circuler avec des armes à 22h dans la rue et s’en prendre à des touristes, des policiers, des passants», a-t-il dit.