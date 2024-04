Consulat d'Iran à Paris : le suspect «menaçant» qui avait pénétré dans le bâtiment a été interpellé par la BRI

Un homme «menaçant» a pénétré ce vendredi 19 avril dans le consulat d'Iran, à Paris. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI), moblisée sur place, a interpellé le suspect. Un prospection est en cours.

Un individu a été interpellé ce vendredi, peu avant 15h, après une alerte donnée par le consulat d'Iran, à Paris, selon laquelle un individu aurait été vu à l'intérieur «porteur d'une grenade ou d'un gilet explosif» par un témoin, a annoncé la préfecture de police.

«Il est sorti du consulat et était en cours de contrôle par la BRI. Une prospection des locaux était en cours», précise la même source. Selon le parquet de Paris le suspect aurait «proféré des menaces de passage à l’acte violent».

Un franco-iranien avec des «grenades factices»

Selon nos informations, le suspect est un franco iranien, né en 1963 en Iran. Il avait sur lui un gilet avec des «grenades factices», a indiqué une source proche du dossier à CNEWS. Cette dernière a notamment expliqué que le travail des négociateurs aurait permis de maîtriser rapidement l'individu. «Aucune matière explosive n'a été retrouvée à ce stade», indique-t-on.

Le consulat d'Iran est situé avenue d'Iéna, dans le 16e arrondissement. Durant l'intervention, le quartier a entièrement bouclé et un fort dispositif policier a été déployé en place, tandis que le trafic sur les lignes de métro 9 et 6 desservant la station Trocadero, la plus proche du consulat d'Iran, a été interrompu, a indiqué la RATP.

