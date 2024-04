Renault 5 électrique : la voiture citadine accessible pour la première fois au grand public en France

Révélée au monde entier lors du salon de l’automobile de Genève en février dernier, la Renault 5 E-Tech 100% électrique sera visible par le grand public en France pour la première fois, dè ce mardi et jusqu'au vendredi 26 avril, lors d’une exposition sur le parvis du Centre Pompidou.

Le savoir-faire automobile tricolore mis en avant au cœur de la capitale. Dès ce mardi et jusqu'à vendredi, le constructeur Renault met en avant le dernier véhicule de sa gamme électrique, la Renault 5 E-Tech, dans le cadre d’une exposition intitulée «What the Five Show» et qui se déroulera sur le parvis du Centre Pompidou.

#WT5show Centre Pompidou 23.04 5:55PM





R5 fait son numéro sur le parvis du Centre Pompidou : wt5 show par Sadeck Berrabah. première exposition à Paris de #Renault5 #ETech 100% #électrique





entrée gratuite et ouverte à tous



ou en live sur nos réseaux





*17h55 pic.twitter.com/7wtDm4xG46 — Renault France (@renault_fr) April 15, 2024

Réinterprétation de la mythique R5 commercialisée par le constructeur français il y a près de 40 ans, cette version électrique, redessinée par les équipes de l’ancien designer de Peugeot, Gilles Vidal, sera visible pour la première fois par le grand public français.

Tout au long de cette période, les visiteurs pourront également admirer les sculptures aux couleurs pop créées par l’artiste français Cyril Lancelin, qui rendront hommage à la version électrique de l’un des véhicules les plus emblématiques de l’automobile français.

D'autres opportunités de découvrir la Renault 5 électrique

Pour les retardataires ou ceux qui ne pourront pas se rendre sur les lieux, Renault prévoit d’exposer son nouveau véhicule à Paris, lors du tournoi de Roland-Garros (du 20 mai au 9 juin), à la boutique éphémère MAISON5 (du 15 juin au 15 septembre), ou encore lors du Mondial de l’Auto en octobre prochain.

Il est également possible de découvrir virtuellement la Renault 5 électrique grâce à la réalité augmentée dans certaines concessions de la marque, notamment pour les personnes résidant hors de la région parisienne.

Bien que dévoilée en février dernier en Suisse, la Renault 5 E-Tech devrait voir sa commercialisation débuter au mois de septembre, avec un prix de vente estimé à 25.000 euros.