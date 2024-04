Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi quasi-stable au premier trimestre

Le nombre de demandeurs d'emploi a été quasi-stable au premier trimestre 2024 en France, avec une très légère baisse de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Le nombre de personnes inscrites est porté à 3,028 millions, soit 4.300 de moins, selon les chiffres publiés ce jeudi par le ministère du Travail.

Une stabilité après deux trimestres de hausse. Le ministère du Travail a publié ce jeudi 25 avril les chiffres du chômage. Ainsi, pour le premier trimestre 2024, le nombre de demandeurs d'emploi (catégorie A, sans activité) a été quasi-stable avec une très légère baisse de 0,1%, portant le nombre de personnes inscrites à 3,028 millions.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi est totalement stable au premier trimestre par rapport au trimestre précédent et s'établit à 5,400 millions, selon la direction des statistiques du ministère du Travail (Dares).

Cette stabilité du chômage intervient après deux trimestres de hausse consécutive, avec 0,6% d'augmentation à l'été 2023 et +0,2% à l'automne.

En France métropolitaine, le chômage des jeunes de moins de 25 ans a continué d'augmenter, bien que moins vite qu'au quatrième trimestre 2023. Il progresse de 0,5% sur le trimestre et de 5,3% sur un an.

En revanche, celui des 50 ans et plus a baissé de 0,5% sur le trimestre, et de 1,8% sur un an. Sur un an, le chômage des femmes diminue de 0,5%, alors que celui des hommes augmente de 1,2%.

Par régions, le nombre de chômeurs sans activité a le plus augmenté sur un trimestre en Guyane (+2,8%), en Nouvelle-Aquitaine et en Bourgogne-Franche-Comté (+0,7%). Il a le plus reculé en Guadeloupe (-1,9%), en Bretagne (-0,9%) et dans les Hauts-de-France (-0,7%).