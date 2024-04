Emmanuel Macron veut lancer une nouvelle convention citoyenne d’ici à la fin de l’année

Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi son vœu d’organiser une nouvelle convention citoyenne d’ici à la fin de l’année. Après celles sur le climat et la fin de vie, le thème de cette troisième convention sera étudié prochainement.

«Lancée avant la fin de l’année». Au cours d’un échange avec les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie au Conseil économique, social et environnemental (CESE), le chef de l’Etat a annoncé le lancement prochain d’une troisième convention citoyenne. Cette dernière aura «vocation à aboutir d'ici la fin du quinquennat» et son thème sera étudié dans les prochains mois en lien avec le CESE, a précisé Emmanuel Macron ce vendredi.

«On peut tout à fait imaginer d'avoir des conventions d'initiative citoyenne», a également relevé le président de la République.

Une solution face au «désintérêt pour la chose publique»

Emmanuel Macron s’est dit «convaincu» par l’impact de «la démocratie délibérative et participative» face au «désintérêt pour la chose publique». Et pour cause, la Convention citoyenne sur la fin de vie avait réuni près de 200 Français, avant de déboucher sur un projet présenté en Conseil des ministres et d’entamer son parcours législatif.

En revanche, pour nombre d'observateurs, l'exécutif avait négligé les conclusions de la convention citoyenne sur le climat.

Emmanuel Macron n'a pas exclu par ailleurs le recours à des référendums. «Je réfléchis à plusieurs référendums dont je pourrais prendre l'initiative», a-t-il affirmé. «Je veux le faire au bon moment», a-t-il ajouté en rappelant qu'au final, le référendum était «rarement la réponse à la question posée et plutôt oui ou non à la personne qui la pose».