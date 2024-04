Impôts 2024 : quelle est cette case qu'il est conseillé de cocher si vous avez un jardin ?

La période de déclaration des impôts est ouverte jusqu'au 23, 30 mai ou 6 juin selon le lieu de résidence. Les contribuables propriétaires d'un jardin pourraient faire des économies, à condition de remplir une case spécifique.

Faire des économies grâce à son jardin, c’est possible. La période de la déclaration d’impôts est ouverte jusqu'à fin mai ou début juin, suivant le lieu de résidence des contribuables.

Pour les locataires et propriétaires d’un logement avec jardin, il est possible de bénéficier d’un crédit d’impôt sur les travaux de jardinage, à condition qu'il s'agisse de la résidence principale. Pour les contribuables vivant en colocation, seuls les services effectués sur les espaces privés peuvent être pris en compte. Dans le cas d'un logement commun à tous les habitants, alors aucune réduction d'impôts ne sera possible.

Mais attention, pour bénéficier de cette exonération, il est important de cocher une case spécifique lors de la déclaration d’impôts. D'abord, comme c'est le cas depuis plusieurs années, il convient de se munir d'un formulaire spécial (2024 RICI) pour déclarer les travaux éligibles au crédit d'impôt.

Il faudra ensuite alors absolument cocher la case 7B. Petite subtilité, c’est la première année que ces services à domicile sont effectués, il conviendra également de cocher la case 7DQ. Concrètement, Il suffira simplement de renseigner les sommes facturées pour bénéficier d’une exonération dans le futur. Dans le cas d’un bien immobilier locatif, il faut également remplir le formulaire 2044, ligne 24.

Jusqu’à 2.500 euros d’économie

Le montant du crédit s’élèvera à 50% des sommes dépensées, sur un maximum de 5.000 euros par an et par foyer fiscal. Par exemple, si la somme de 4.000 euros pour les frais de jardinage est renseignée, les contribuables peuvent bénéficier de 2.000 euros de remboursement au maximum.

Ce montant est généralement versé sur le compte de la personne concernée vers la fin juillet 2024, après calcul des impôts par le fisc. Si l’administration ne connaît pas les coordonnées bancaires, un chèque est envoyé par voie postale, plutôt vers la fin du mois d'août.

Enfin, si aucun remboursement n'est effectué d’ici à la rentrée de septembre, il convient de contacter le Trésor Public pour en savoir plus sur l’avancée de son dossier.