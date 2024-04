Mobilisation d'étudiants pro-Palestiniens à Sciences Po Paris : blocage, revendications, polémique... Ce que l'on sait

Après avoir occupé cette nuit l’université Sciences Po Paris, des étudiants poursuivent leur mobilisation pro-palestinienne ce vendredi 26 avril.

Une mobilisation qui fait polémique. Alors que des étudiants ont bloqué, durant la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril, les locaux de Sciences Po Paris, le mouvement pro-palestinien se poursuit ce vendredi au siège de l’école.

Keffiehs sur la tête et drapeaux palestiniens à la main, ils sont une centaines à scander «Israël assassin», ou «From the river to the sea» devant le campus historique de Sciences Po Paris. Après avoir passé la nuit dans le bâtiment, des étudiants poursuivent leur mouvement pro-palestinien. Ce vendredi matin, ils bloquaient l’entrée principale du bâtiment, à l’aide de poubelles et de matériel de chantier.

À l’origine de ce mouvement, le comité Palestine Sciences Po. Ce dernier réclame la «condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po et la fin des collaborations avec toutes les institutions ou entités» jugées complices de «l’opression systémique du peuple palestinien». Il demande également l’arrêt de «la répression des voix pro-palestiniennes sur le campus», selon l’AFP.

«Rien de massif, mais dangeureux», prévient le CRIF

La mobilisation avait commencé ce mercredi 24 avril, où des étudiants avaient installé une dizaine de tentes dans la cour d’un bâtiment de l’établissement, avant que les forces de l’ordre ne viennent les déloger. Ce mouvement s’inscrit dans la lignée de ceux lancés aux Etats-Unis, dans certaines universités.

Ce vendredi, le président du Crif (le Conseil représentatif des institutions juives de France), Yonathan Arfi, a estimé «dangereux» ce mouvement pro-palestinien chez les étudiants français. Il souligne tout de même qu’il n’y «a rien de massif», pour le moment à Sciences Po Paris. Il ajoute qu’il a «confiance dans la capacité de notre pays à juguler le phénomène».

Rima Hassan, candidate franco-palestinienne de La France insoumise (LFI) aux élections européennes, doit arriver dans l’après-midi sur les lieux du blocage. La 19 avril dernier, Rima Hassan avait a été convoquée par la police «sur des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme».