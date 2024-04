1er-Mai : quel est le parcours de la manifestation intersyndicale à Paris ?

À l’occasion de la fête du Travail, le 1er mai prochain, l’intersyndicale appelle à une «manifestation unitaire» à Paris. Voici le parcours que doit suivre le cortège.

Un événement très attendu. Comme chaque année, des dizaines de milliers de Français défileront dans les rues, et notamment à Paris, à l’occasion de la fête du Travail, qui se tiendra ce mercredi 1er mai 2024.

Dans un communiqué, l’intersyndicale a appelé cette année à l’organisation d’une «manifestation unitaire» dans le contexte «des guerres en Ukraine et en Palestine». À Paris, le cortège se déplacera de la place de la République jusqu’à la place de la Nation.

départ programmé à 14h

Dans le détail, les manifestants sont appelés à se rassembler à 13h30 place de la République (Paris 3e, 10e et 11e) pour un départ programmé à 14h. Ils prendront ensuite le boulevard Voltaire pour rejoindre Bastille (Paris 4e, 11e et 12e) et enfin terminer le parcours place de la Nation (Paris 11e et 12e). Pour le moment, le dispositif policier n’a pas été annoncé.

En 2023, près de 5.000 policiers et gendarmes ont été déployés pour encadrer les quelque 100.000 manifestants dont le rassemblement avait provoqué de nombreuses tensions, dans le contexte du passage décrié de la réforme des retraites. La préfecture de police de Paris devrait prochainement préciser les restrictions de circulation.